IND vs SA: भारत-अफ्रीका में कौन बनेगा T20 सीरीज का चैंपियन? इरफान पठान और डेल स्टेन ने कर दी भविष्यवाणी

Irfan Pathan and Dale Steyn Prediction on IND vs SA T20 Series: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज को लेकर टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टीमों को लेकर भविष्यवाणी की और बताया की कौन सी टीम सीरीज अपने नाम करेगी. इरफान पठान ने अपने प्रेडिक्शन में कहा की उनके हिसाब से भारत ये सीरीज 3 - 2 से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अपने नाम करेगी. वहीं डेल स्टेन ने कहा की उन्हें लगता है की दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज गंवाने के बाद वापसी करते हुए 3 - 2 से सीरीज अपने नाम करेगी.

Dale Steyn and Irfan Pathan have revealed their scoreline predictions for the India vs South Africa T20I series. 👀



What's your prediction?✍🏻



Next up ▶ #INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/pncl9q6h1y — Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज में शुभमन गिल के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह ओपनर दमदार परफॉर्मेंस देगा, जिससे अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले टीम में उनकी जगह पक्की हो जाएगी.

कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के बाद गिल बाहर हो गए थे. एशिया कप से T20I टीम में वापसी के बाद से, गिल इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा के साथ बैटिंग ओपनिंग करते हुए अपने स्कोर में कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं.

“शुभमन गिल को T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करनी चाहिए. हमें सभी फॉर्मेट के खिलाड़ियों पर भरोसा है. हमने देखा है कि वह IPL में कितना अच्छा खेलते हैं. अब, उनके पास भारत की T20 इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका है. थोड़ा प्रेशर है, लेकिन वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं.”

पठान ने JioStar पर कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस पांच मैचों की T20I सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेगा. वह एक छोटी सी चोट से वापस आ रहा है. उसे पांच मैचों में अच्छी पिचों पर बहुत सारे मौके मिलेंगे. पिचों में पेस और बाउंस होगा, जैसे धर्मशाला में था, और उसे उन पर बैटिंग करना पसंद आएगा.”

उन्होंने यह भी कहा कि पांच मैचों की सीरीज में उनकी नजरें इस बात पर होंगी कि वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या के साथ पारी खत्म करने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा. “मैं देखना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या के साथ फिनिशर की भूमिका कौन निभाता है और वे इसे कैसे करते हैं. यह एक बहुत बड़ी बात है. अगर हमें वर्ल्ड कप बचाना है, जो भारत में है, तो यह जरूरी है कि हमारे लोअर-मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन फॉर्म में रहें.”

“हार्दिक के साथ, दूसरे बैट्समैन भी बहुत जरूरी हो जाते हैं. अक्षर पटेल ऐसा कर सकते हैं, जितेश शर्मा हैं, रिंकू सिंह भी आ सकते हैं. लेकिन हमें देखना होगा कि निचले क्रम में हार्दिक का साथ कौन देगा. मेरी नजरें उसी पर होंगी.”

पठान ने कहा कि प्रोटियाज के खिलाफ भारत का फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, यह बहुत ज़रूरी होगा. “मैं देखना चाहता हूं कि बुमराह के साथ दूसरे फास्ट बॉलर कैसा परफॉर्म करते हैं. बुमराह मेन बॉलर हैं, लेकिन हमारे पास हार्दिक पांड्या भी हैं, शिवम दुबे थोड़ी बॉलिंग कर सकते हैं, और अर्शदीप सिंह भी हैं.”

“वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं, यह बहुत ज़रूरी होगा. अगले साल फरवरी में T20 वर्ल्ड कप होना है, इसलिए बॉलिंग के नजरिए से यह सीरीज वाकई बहुत ज़रूरी है.”

(IANS इनपुट के साथ)