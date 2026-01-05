17 साल का था शार्क टैंक इंडिया का ये जज, इन्वेस्टर्स ने पिता से कॉलेज नहीं जाने का मांगा वादा, आज16000 करोड़ है नेटवर्थ

शार्क टैंक इंडिया एक बार फिर वापसी कर रहा है. शो का पांचवां सीजन आ रहा है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है. आज से शो का नया सीजन शुरू होने वाला है और मेकर्स ने पिचों को शॉर्टलिस्ट करने और फाइनल करने के लिए एक ज्यादा गहराई वाला तरीका अपनाया है. शार्क भी बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं. OYO रूम्स के सीईओ और प्रिज्म के फाउंडर-सीईओ, रितेश अग्रवाल तीसरे साल भी पैनल में नजर आएंगे. हाल ही में स्क्रीन के साथ बातचीत में रितेश ने इस सीजन के लिए अपने अप्रोच के बारे में बात की और अपने पहले फंड-रेजिंग राउंड की एक दिलचस्प कहानी भी शेयर की. जिसमें इन्वेस्टर्स की एक शर्त थी-रितेश कॉलेज नहीं जाएंगे.

कम उम्र के अरबपति हैं रितेश अग्रवाल

रितेश अग्रवाल पैनल के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं. वो सीजन 3 में शो में शामिल हुए थे. उन्होंने OYO Rooms की स्थापना की और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बदल दिया. उन्होंने अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था. आज उनकी नेट वर्थ 16,000 करोड़ रुपये है, जो उन्हें सबसे अमीर शार्क बनाती है. वो युवा फाउंडर्स को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं. वह उन्हें दिखाते हैं कि अपनी कंपनियों को दुनिया भर में कैसे बढ़ाया जाए.

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के ये हैं जज

गौरतलब है कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में पुराने जज विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनिता सिंह और अनुपम मित्तल के अलावा 5 नए जज हार्दिक कोठिया, फिक्सडर्मा इंडिया की सीईओ शैली मेहरोत्रा, मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक मोहित यादव, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक वरुण अलघ , जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक कनिका टेकरीवाल और मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक प्रथम मित्तल हैं.

ये भी पढ़ें- 31 की उम्र में शार्क टैंक इंडिया के नए जज ने नेटवर्थ में छोड़ा सबको पीछे, 8 साल में 3,970 करोड़ है नेटवर्थ