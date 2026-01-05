इंडियाज गॉट टैलेंट 11 के विनर बने द अमेजिंग अप्सरा', ट्रॉफी समेत ईनाम में मिली ये रकम 

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले धूमधाम से संपन्न हो चुका है. मेकर्स ने इस सीजन के विनर की घोषणा कर दी है. कोलकाता के डांस ग्रुप 'अमेजिंग अप्सरा' के सिर जीत का ताज सजा है. अपनी अनोखी और हैरतअंगेज परफॉर्मेंस से जजों और दर्शकों का दिल जीतने वाली द अमेजिंग अप्सरा को विनर ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए की नकद इनामी राशि, स्कोडा कार के साथ स्पॉन्सर्स की ओर से कई आकर्षक गिफ्ट्स मिले हैं. सिक्किम का म्यूजिक बैंड ‘साउंड ऑफ सोल्स' इस रेस में दूसरे स्थान पर और हिडेन फायर तीसरे स्थान पर रहा.

इंडियाज गॉट टैलेंट के टॉप 7 रहे ये कंटेस्टेंट

इस सीजन में फाइनल तक का सफर काफी रोमांचक रहा. टॉप 7 फाइनलिस्ट्स में अमेजिंग अप्सरा के साथ वी कंपनी, आकाश और अभिषेक, नेपाल टाइगर्स, क्लासिक क्वींस, विक्की कृष्णा और कैलिबॉयज शामिल थे. ये सभी प्रतिभागी अलग-अलग तरह के हुनर लेकर आए थे. कोई डांस ग्रुप था, तो कोई स्टंट और एक्रोबैटिक एक्ट्स में माहिर. लेकिन अंत में अमेजिंग अप्सरा ने बाजी मार ली.

ये थे इंडियाज गॉट टैलेंट के जज और होस्ट

अमेजिंग अप्सरा का अनोखा और चौंकाने वाला डांस एक्ट देखकर दर्शकों के साथ ही जज भी हैरान हुए. ऑडिशन से लेकर फिनाले तक उन्होंने हर बार कुछ नया और शॉकिंग दिखाया. जजों ने उनकी परफॉर्मेंस को "अद्भुत" और "अकल्पनीय" बताया. शो के जज थे नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और शान. इन तीनों ने पूरे सीजन में प्रतिभागियों को सही फीडबैक दिया और मोटिवेट किया. नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मजेदार कमेंट्स से माहौल को हल्का रखा, मलाइका अरोड़ा डांस एक्ट्स पर गहराई से राय देती थीं, जबकि शान संगीत और परफॉर्मेंस की बारीकियां समझाते थे. होस्ट थे हर्ष लिंबाचिया, जो अपनी कॉमेडी से शो को और मजेदार बनाते रहे.

इंडियाज गॉट टैलेंट के फिनाले में पहुंचे ये सितारे

ग्रैंड फिनाले को और खास बनाने के लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर कई सितारे पहुंचे. इनमें अभिनेत्री करिश्मा कपूर, अभिनेता इमरान हाशमी, मशहूर शेफ रणवीर बरार और विकास खन्ना शामिल थे. इन गेस्ट्स ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की और अपने परफॉर्मेंस से स्टेज पर रौनक बिखेरी। वहीं, करिश्मा कपूर ने पुराने हिट गानों पर डांस किया.