IND vs PAK T20 World Cup Match: इस तारीख को खेला जायेगा भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला! ऐसा हो सकता है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

इस बीच रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया (Team India T20 WC 2024 Schedule) का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के साथ होना है जबकि 9 जून को पाकिस्तान के साथ दूसरा मुकाबला खेला जायेगा और तीसरा मुकाबला 12 जून को अमेरिका से होगा और ये तीनों ही मुकाबले न्यूयॉर्क में खेले जायेंगे. इस साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के सचेडूले आने के बाद ही तस्वीरें पूरी तरह साफ हो पायेगी.

भारतीय टीम का संभावित शेड्यूल

5 जून - Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून - VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून - VS अमेरिका, न्यूयॉर्क

15 जून - VS कनाडा, फ्लोरिडा

20 जून - Vs सी-1 (न्यूजीलैंड) बारबाडोस

22 जून - Vs श्रीलंका, एंटीगुआ

24 जून - Vs ऑस्ट्रेलिया, सेंट लूसिया

26 जून - पहला सेमीफाइनल, गयाना

28 जून - दूसरा सेमीफाइनल, त्रिनिदाद

29 जून - फाइनल, बारबाडोस