IND vs PAK: दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, संभावित प्लेइंग 11, जानें सबकुछ

India vs Pakistan, Champions Trophy 2025 : भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) का बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को होने जा रहा है. दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले का सबको इंतजार है क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें केवल आईसीसी इवेंट या एशिया कप जैसी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ही खेलती हैं. एक तरफ भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मजबूत दावेदार के तौर पर टूर्नामेंट में उतरा है, तो वहीं पाकिस्तान इस प्रतियोगिता का मेजबान है. हालांकि भारत के खिलाफ उसका मुकाबला दुबई जैसी तटस्थ जगह पर होगा. टीम इंडिया सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल रही है और भारत के सभी मुकाबले दुबई में ही होंगे। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने दुबई में अपने अभियान की शुरुआत भी अच्छी की है, जहां उन्होंने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराने में कामयाबी हासिल की थी. (Champions Trophy, IND vs PAK, Preview)

चैंपियंस ट्रॉफी एक कठिन प्रतियोगिता है, जिसका वनडे फॉर्मेट इसको और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है. जब बात भारत-पाक मुकाबलों की आती है, तो वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान का पलड़ा ही भारी नजर आता है. लेकिन आंकड़े पूरी बात नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के बीच बहुत कम क्रिकेट हुआ है. 2000 के दशक में भारतीय टीम के उभार के बाद से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध 90 के दशक जैसे नहीं रहे हैं. इसलिए भारत ने अपने आप को क्रिकेट में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ इतने कम मैच खेले हैं कि ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड अभी भी मैन इन ग्रीन के पक्ष में झुका हुआ है.

वनडे में किस टीम का पलड़ा है भारी (IND vs PAK, Head to Head in ODIs)

दोनों देशों के बीच अब तक कुल 135 वनडे मैच हुए हैं, जहां पाकिस्तान ने 73 मैचों में जीत दर्ज की है। भारत की झोली में इस दौरान 57 ही जीत आई हैं. यह आंकड़ा हालांकि दोनों देशों के बीच क्रिकेट और राजनीतिक उतार-चढ़ाव को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है. यह आंकड़ा बताता है कि 90 के दशक तक महान खिलाड़ियों से सजी पाकिस्तान की टीम भारत पर कितनी हावी थी। लेकिन इसके बाद से टीम इंडिया मैन टू मैन लेवल पर पाकिस्तानी टीम से मीलों आगे हैं. दोनों देशों के बीच अब तक हुए वनडे मुकाबले में पांच ऐसे भी मैच हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है. चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आने वाला मुकाबला तटस्थ या न्यूट्रल जगह पर हो रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच ऐसी जगहों पर हुए मुकाबलों के बारे में चर्चा करना भी रोचक होगा.

न्यूट्रल वेन्यू पर किस टीम का पलड़ा है भारी (India vs Pakistan Record in ODi in neutral venue)

भारत और पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर ही अधिकतर मैच खेले हैं, जहां पाकिस्तान को 40 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं टीम इंडिया ने 34 मैच जीते हैं. यहां भी पाकिस्तान का पलड़ा ही थोड़ा भारी है, तो इसका कारण 90 के दशक में शारजाह के मैदान पर हुए वह मुकाबले भी हैं, जहां भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच जाती थी.

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 5 मुकाबले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 3 मैचों में हराया है. वहीं, भारत को केवल दो मैच में जीत मिली है. 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. (IND vs PAK Head to Head in Champions Trophy )

ICC टूर्नामेंट में भारत रहा है पाकिस्तान पर हावी (IND vs PAK record in ICC Evenets)

हालांकि अब समय बदल चुका है और मैन इन ब्लू बहुत आगे निकल चुके हैं. इसके अलावा यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा अपने पड़ोसी देश पर हमेशा हावी रहा है. हालांकि पिछली बार खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने साल 2017 में भारत को लंदन के ओवल में मात देकर यह टूर्नामेंट जीता था. टी20 विश्व कप में भी पाक को भारत के खिलाफ एक जीत मिली है. इन मौकों को छोड़ दिया जाए, तो भारत का पलड़ा आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान पर भारी रहा है.

दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी (Dubai Pitch report, IND VS PAK 2025, Dubai Cricket Stadium Pitch Stats & Records)

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में होने वाला है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुल 59 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 22 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है. दुबई की पिच धीमी मानी जाती है. यहां पर स्पिनरों को मदद मिलती है. यहां पर लक्ष्य का पीछा करना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है. दुबई की पिच पर गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने 8 विकेट निकाले थे.

दुबई में मौसम कैसा रहेगा (IND vs PAK, Dubai Weather Report)

दुबई में 23 फरवरी को मौसम सामान्य रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है. रविवार को दुबई में तापमान अधिक्तम 33 डिग्री रहने का अनुमान है तो वहीं न्यूनतम तापमान23 डिग्री सेल्‍सियस कर रहने की संभावना है. मैच के दिन पूरा समय धूप खिली रहेगी और मौसम गर्म रहने की पूरी संभावना है.

भारत संभावित 11 (India Playing 11 vs Pakistan ICC Champions Trophy 2025)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान संभावित 11 (Pakistan Playing 11 vs India- ICC Champions Trophy 2025)

इमाम-उल-हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), उस्मान खान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत -पाक मैच में कौन सी टीम जीत सकती है. (Match Winner Prediction – Who Will Win IND vs PAK)

बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने शानदार खेल दिखाकर जीत हासिल की है. पाकिस्तान को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान की टीम दबाव में होगी. भारत की बल्लेबाजी लाइनअप शानदार फॉर्म में है और गेंदबाज, खास तौर पर मोहम्मद शमी, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, पाकिस्तान को अपनी खराब शुरुआत से उबरकर बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है. मौजूदा फॉर्म और टीम संयोजन के आधार पर, भारत के इस मैच को जीतने की उम्मीद है. हालांकि, भारत-पाक मुकाबलों की अप्रत्याशितता को देखते हुए, मैच के दिन कुछ भी हो सकता है.