'मुफ़्त के माइलस्टोन के पीछे...' बेन स्टोक्स के हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर डेल स्टेन के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Dale Steyn reaction viral on handshake drama: बेन स्टोक्स के हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर अब साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन ने रिएक्ट किया है. स्टेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर स्टोक्स को इस मामले में सपोर्ट किया है. स्टेन का सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, तबरेज शम्सी ने अपने सोशल मीडिया पर इस मामले में अपनी राय दी जिसपर स्टेन ने रिएक्ट कर अपना पक्ष रखा है. शम्मी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, "भारतीयों ने खेल को तुरंत ड्रॉ पर समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार न करने को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? प्रस्ताव दिया गया था...प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार था. उन्हें अपने शतक मिले जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी .गेम ओवर. "

तबरेज शम्सी के इस पोस्ट पर स्टेन ने रिएक्ट किया और बेन स्टोक्स को सपोर्ट किया है. अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में, डेल स्टेन ने कहा कि "बल्लेबाज़, यानी वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा, शतक के लिए नहीं, बल्कि ड्रॉ के लिए खेल रहे थे.. जब यह हो गया, तो 'सज्जनता' का काम यही था कि 'मुफ़्त के माइलस्टोन' के पीछे भागने के बजाय बेन स्टोक्स से हाथ मिला लेना चाहिए था."

स्टेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर आगे लिखा, "इस प्याज में कई परतें हैं, और हर एक किसी को रुला देगी.. मुझे यहां केवल एक ही समस्या दिखाई दे रही है, वह यह कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि बल्लेबाज शतक के लिए नहीं, बल्कि ड्रॉ के लिए खेल रहे थे. यही लक्ष्य था. मैच ड्रॉ कराना..जब यह हो गया, और परिणाम की कोई संभावना नहीं थी, तो हाथ मिलाने की पेशकश की गई, क्या यही सज्जनता है, है ना? अब यह समय नहीं है कि वे सुरक्षित महसूस करें और कहें कि नहीं, हम कुछ मुफ़्त के माइलस्टोन चाहते हैं... हालांकि नियमों के दायरे में, यह थोड़ा अजीब लगता है.. उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और शायद आखिरी घंटा आते-आते उन्हें उन माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए और आक्रामक होना चाहिए था, कम से कम तब, हम सब सहमत हो सकते थे, इस अजीब स्थिति में किसी भी टीम ने दूसरे को पछाड़ने की कोशिश नहीं की."

Shamo this onion has many layers to it, and each one will make someone cry. The only issue I see here is the one thing people aren't realizing, the batters weren't playing for 100s, they were batting for a DRAW. That was the goal. Draw the game. Once that was accomplished, and a…