T20 World Cup 2026: ये 3 भारतीय 'धुरंधर' अकेले दम पर पलट सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बाजी, आंकड़े दे रहे गवाही

Team India Three Star Batsman vs Pakistan; T20 World Cup 2026: आज की तारीख का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, 15 फरवरी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में क्रिकेट का 'महाकुंभ' सजने वाला है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें अभिषेक शर्मा के फिटनेस पर अपडेट पर थी की वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे ये नहीं, अब कप्तान सूर्या ने साफ कर दिया है कि वो मुकाबले का हिस्सा होंगे. चलिए आपको बताते हैं टीम इंडिया के उन तीन भारतीय धुरंधर बल्लेबाजों के बारे में जो पाकिस्तानी खेमें में खौफ मचाने के लिए काफी हैं.

ये तीन 'धुरंधर' पाकिस्तान के खिलाफ मचा सकते हैं तहलका

मौजूदा भारतीय स्क्वाड में आंकड़ों के लिहाज से ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं. इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपनी धाक जमाई है.

1. तिलक वर्मा: पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द

मौजूदा भारतीय वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान के खिलाफ T20I csx सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तिलक वर्मा हैं. तिलक ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच में 130 रन बनाए हैं. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव में नहीं बिखरते. कोलंबो की टर्निंग पिच पर तिलक का संयम और स्पिनरों को खेलने की कला पाकिस्तान के स्पिन जाल को तहस-नहस करने के लिए काफी है.

2. अभिषेक शर्मा: पावरप्ले का खब्बू बैटर

अगर फिटनेस ने साथ दिया और पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे. पाकिस्तान के खिलाफ उनके नाम 3 मैच में 110 रन दर्ज हैं. अभिषेक का अंदाज पूरी तरह अटैकिंग है. शाहीन और नसीम शाह की नई गेंद के खिलाफ अभिषेक का बेखौफ अंदाज चला तो वो पाकिस्तान के पूरे गेम प्लान को पहले 6 ओवरों में ही बर्बाद कर सकते हैं.

3. हार्दिक पांड्या: बड़े मैच का 'असली खिलाड़ी'

हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से 'एक्स-फैक्टर' रहे हैं. मौजूदा टीम में पाकिस्तान के खिलाफ उनके 98 रन और महत्वपूर्ण विकेट उन्हें सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाते हैं. नामीबिया के खिलाफ पिछले मैच में 28 गेंदों में 52 रन ठोककर हार्दिक ने संकेत दे दिया है कि कल कोलंबो में 'पांड्या राज' देखने को मिल सकता है.