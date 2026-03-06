विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

T20 World Cup, IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कितने रुपये का मिल रहा है ?

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया था. 2007 में भारत ने धोनी की कप्तानी में पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. 

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup, IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कितने रुपये का मिल रहा है ?
T20 World Cup 2026 Final Ticket Price:

India vs New Zealand Final Ticket Price 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अब अगर भारतीय  टीम फाइनल जीत जाती है तो नया इतिहास रचेगी, ऐसा करते ही भारतीय टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला होस्ट देश बन जाएंगे, तो वहीं, खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम भी बन जाएंगे.  इसके साथ-साथ तीन मेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम होगी. बता दें कि भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया था. 2007 में भारत ने धोनी की कप्तानी में पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. 

ये भी पढ़ें- IND vs ENG 2nd Semi-Final: बुमराह की डॉट बॉल पर उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने कहा- बैठ जाओ, बैठ जाओ!

ये भी पढ़ें- IND vs ENG 2nd Semi-Final: मैच के आखिरी समय में सूर्यकुमार यादव हो गए कन्फ्यूज, फिर गुरु गंभीर से मांगी मदद और हो गया चमत्कार

भारत vs न्यूज़ीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल के टिकट कहां से खरीदें?

भारतीय फ़ैन BookMyShow से टिकट खरीद सकते हैं. इसके अलावा ICC के पोर्टल पर भी टिकट उपलब्ध है. ज़्यादा डिमांड के कारण, फ़ैन्स को तुरंत बुक करने की सलाह दी जाती है. टिकट की कीमतें सीटिंग कैटेगरी पर निर्भर करेंगी. डिजिटल टिकट के लिए स्टेडियम में एंट्री के लिए वैलिड ID की भी ज़रूरत हो सकती है. फ़ैन्स को धोखाधड़ी से बचने के लिए अनऑफ़िशियल रीसेल प्लेटफ़ॉर्म से टिकट खरीदने से बचना चाहिए.

भारत vs न्यूज़ीलैंड फ़ाइनल टिकट की कीमत क्या है ?

भारत-न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के टिकट की कीमत  3000 रुपये से शुरू है वहीं, प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी और क्लब लाउंज सीटों की कीमत लगभग 50 हजार से 75 हजार रुपये के बीच है. 

भारत vs न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल वेन्यू
भारत और न्यूजीलैंड के बीच  T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत vs न्यूज़ीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल Live टेलीकास्ट
भारत vs न्यूज़ीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल का Live टेलीविज़न कवरेज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत vs न्यूज़ीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल: Live स्ट्रीमिंग
भारत vs न्यूज़ीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल T20 वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल JioHotstar ऐप  पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, कोल मैककॉन्ची रिजर्व: बेन सियर्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, India, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now