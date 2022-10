India vs New Zealand Live : भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर, दोपहर 1.30 बजे से

IND vs NZ Live: भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड (India vs NZ Warm Up Match) के साथ वार्मअप मैच खेलेगी. न्यूजीलैंड और भारत का यह वार्मअप मैच गावा के ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होने वाले अपने अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम आजके मैच में सभी अहम पहलुओं को आजमाना चाहेगी, खासकर आजके मैच में प्लेइंग इलेवन में दीपक हुडा, ऋषभ पंत को भी शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा शमी को पूरे मैच के लिए मैदान पर उतार सकती है. इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच में 6 रन से हराकर शानदार खेल दिखाया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया तो वहीं गेंदबाजों ने भी बढ़िया खेल दिखाया. खासकर आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को जीत दिलाने में सफल रहे थे. लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय टीम: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा , ऋषभ पंत

न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), फिन एलन, मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउथी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, ट्रेंट बोल्ट

Oct 19, 2022 12:26 (IST) IND vs NZ UPDATE: वार्म अप मैच में बारिश का खतरा

बता दे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया वार्मअप मैच बारिश की वजह से अधूरा रह गया. पाक और अफगानिस्तान के बीच मैच भी ब्रिस्बेन में ही खेला गया था. जहां खूब तेज बारिश हो रही है. ऐसे में उम्मीद यही है कि बारिश नहीं रूका तो इस वार्म अप मैच को रद्द कर दिया जाएगा.

Oct 19, 2022 12:19 (IST) भारत और न्यूजीलैंड, दोनों टीम इस प्रकार हैं..

