"केवल एक टीम को कैसे..." इंग्लैंड को लगी पेनल्टी तो भड़के माइकल वॉन, ICC पर लगाया 'भेदभाव' का आरोप

Michael Vaughan Slams ICC: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए तीसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए केवल इंग्लैंड को दंडित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की खुले तौर पर आलोचना की है. इंग्लैंड निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंक पाई थी, जिसके चलते उसे मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में दो अंक की पेनल्टी लगाई गई है. बता दें, लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड ऐतिहासिक मैदान पर हुए मुकाबले के आखिरी दिन जीत दर्ज करने के बाद सीरीज में 2-1 से आगे है.

माइकल वॉन ने केवल ओवर रेट के लिए केवल इंग्लैंड को दंड देने के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा,"ईमानदारी से कहें तो, दोनों टीमों की लॉर्ड्स में ओवर रेट बहुत बहुत खराब थीं... केवल एक टीम को कैसे फटकार लगाई गई, यह मेरी समझ से परे है."

Let's be honest both teams over rates at Lords were very very poor .. How only 1 team has been reprimanded is beyond me .. #ENGvsIND