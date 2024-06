IND vs ENG semifinal: मौसम खराब, पिच में भी नमी, क्या है जीत का 'सेफ' स्कोर?

बारिश के बाद गीली आउटफील्ड के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को होने वाले टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल का टॉस देर हो रही है. बारिश रुकने के बाद हालांकि आसमान थोड़ा साफ हो गया है. लेकिन गीली आउटफील्ड के कारण मैदानी अंपायरों को टॉस देर से करने के लिए बाध्य होना पड़ा. मैच के लिए प्रत्येक टीम को कम से कम 10 ओवर खेलने होंगे. अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत सुपर आठ ग्रुप चरण में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण शनिवार को होने वाले फाइनल में पहुंच जायेगा. दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एकतरफा मुकाबले में नौ विकेट से हराकर पहली बार विश्व कप फाइनल में प्रवेश कर लिया. बता दें, गयाना में बारिश के चलते प्लेइंग कंडिशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती दिख सकती है. जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले गेंदबाजी करे.

गयाना में अभी तक कुल 34 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में इस मैदान पर सिर्फ एक मैच हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराया था. न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे. इसके जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ 75 रनों पर ऑल-आउट हुई थी. टी20 अंतरराष्ट्रीय में इस मैदान पर हाई स्कोर 194 का है, जो भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड की महिला टीम के खिलाफ बनाया था. हालांकि, मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 127 रन है. जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 95 है. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए जो सर्वोच्च स्कोर बनाया गया है वो 169 है, जो वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ हासिल किया था. जबकि इस मैदान पर लोएस्ट स्कोर 39 है और जो लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया गया है वो 50 है.

कहना गलत नहीं होगा कि इस मैदान पर 140-150 का स्कोर डिफेंड किया जा सकता है. हालांकि, जिस तरह से जोस बटलर ने अमेरिका के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की थी, उसके हिसाब से 200 का स्कोर भी कम लग सकता. अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो वो कम से कम 190 का स्कोर करना चाहेगी. वैसे भी टीम इंडिया ने सुपर-8 में जिसने भी मैच खेले हैं, हर मैदान पर औसत स्कोर से अधिक स्कोर किया है. गयाना कि पिच गेम के साथ-साथ स्लो होती जाती है. ऐसे में गेंदबाजों को फायदा मिलना तय है.

The covers are off and the players are out for a sneak peek at the pitch! 👀



