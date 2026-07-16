IND vs ENG 2nd ODI: दूसरे वनडे से बाहर क्यों हुए केएल राहुल? कैप्टन गिल ने बताई वजह, प्लेइंग इलेवन

IND vs ENG 2nd ODI: भारत के पास गुरुवार को सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में तीन मैचों की वनडे सीरीज जीतने का मौका है. वहीं, इंग्लैंड पर तुरंत वापसी करने का दबाव है, वरना लॉर्ड्स में होने वाले आखिरी मैच से पहले ही वे सीरीज गंवा सकते हैं. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के बाद कहा कि, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. अच्छा खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं. पिछला मैच बहुत बढ़िया रहा था, उम्मीद है आज भी वैसा ही करेंगे. हमने अच्छी शुरुआत की थी और तेज गेंदबाजों को अच्छा करते देखना बहुत अच्छा लगा. यहां की यादें बहुत अच्छी हैं. टीम में एक बदलाव है, केएल राहुल बीमार हैं और उनकी जगह ईशान किशन को लाया गया है.'

अक्षर पटेल ने दिखाया ऑलराउंड प्रदर्शन

दरअसल, पहले मैच में भारत की गहराई देखने को मिली, जिसमें अलग-अलग खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया. अक्षर पटेल ने मैच जिताने वाला ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने चार विकेट लिए और फिर नाबाद 57 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया, जबकि कप्तान शुभमन गिल की शानदार 80 रनों की पारी ने टीम को मज़बूत आधार दिया, हालांकि क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.

रोहित शर्मा की फॉर्म पर रहेगी नजर

एक और दिलचस्प बात रोहित शर्मा की फॉर्म होगी. अनुभवी ओपनर ने इस सीरीज में अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं खेली है और वह गिल के साथ मिलकर पारी की शुरुआत करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होंगे.

वहीं, इंग्लैंड के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है. सीरीज में बने रहने के लिए हैरी ब्रूक की टीम को कार्डिफ में जीतना ही होगा. पिछले मैच में खराब बल्लेबाजी के कारण उन्होंने जो रूट और लियाम डॉसन की वापसी के बावजूद मैच पर से पकड़ खो दी थी. मेजबान टीम को तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स की वापसी से मज़बूती मिली है, जिनके आने से बॉलिंग अटैक में अनुभव जुड़ेगा.

भारत की जीत से एक मैच बाकी रहते ही सीरीज उनके नाम हो जाएगी, जबकि इंग्लैंड को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे तक मुक़ाबले को ले जाने के लिए घरेलू मैदान पर वापसी करनी होगी. अलग-अलग लक्ष्यों और सीरीज के रोमांचक मोड़ पर होने के कारण, कार्डिफ़ में एक अहम मुक़ाबला होने वाला है.

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

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