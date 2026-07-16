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India vs England 2nd ODI LIVE Score Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कार्डिफ में खेला जा रहा है. जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है. क्रीज पर अभी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी मौजूद है, जिनकी कोशिश टीम इंडिया को अच्छाी शुरुआत दिलाने पर है. भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी है और उसकी कोशिश दूसरे मैच को जीतकर वनडे सीरीज अपने नाम करने पर होगी. (Live Scorecard)

दूसरे वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 इशान किशन (विकेटकीपर), 5 श्रेयस अय्यर, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 गुरनूर बराड़, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड: 1 बेन डकेट, 2 जेकब बेथेल, 3 जो रूट, 4 हैरी ब्रूक (कप्तान), 5 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 गस एटकिंसन, 9 जोफ़्रा आर्चर, 10 आदिल रशीद, 11 साक़िब महमूद

Jul 16, 2026 17:47 (IST)
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शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. अभी 3 ओवरों का खेल हुआ है और गिल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला है. दोनों दाएं हाथ के ओपनरों की नजरें भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने पर होगी. फिलहाल जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद भारतीय बैटरों का टेस्ट ले रहे हैं. 

ओवर की आखिरी गेंद पर गस एटकिंसन ने रोहित शर्मा का कैच छोड़ा, जिसके बाद गेंद चौके के लिए गई. रोहित को 5 के स्कोर पर जीवनदान मिला है. शॉट डिलवरी से रोहित चौंक गए थे. गेंद थोड़ा अतिरिक्त उछली. रोहित को कोई अंदाजा ही नहीं था और वो शॉट में किसी तरह के कंट्रोल में नहीं थे. देखना होगा कि रोहित इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं.

3.0 ओवर: भारत 17/0

Jul 16, 2026 17:20 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: 1 बेन डकेट, 2 जेकब बेथेल, 3 जो रूट, 4 हैरी ब्रूक (कप्तान), 5 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 गस एटकिंसन, 9 जोफ़्रा आर्चर, 10 आदिल रशीद, 11 साक़िब महमूद

Jul 16, 2026 17:19 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 इशान किशन (विकेटकीपर), 5 श्रेयस अय्यर, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 गुरनूर बराड़, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

Jul 16, 2026 17:19 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: एटकिंसन और महमूद को मौका, टंग और डॉसन की हुई छुट्टी

वहीं टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. मैदान में घास नजर आ रही है. उम्मीद है सतह से सीम मूवमेंट हासिल होगी. बल्लेबाजी में सुधार की आवश्यकता है. टीम में दो बदलाव हुए हैं. गस एटकिंसन और साकिब महमूद की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. टंग और डॉसन बाहर हैं.

Jul 16, 2026 17:15 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: केएल राहुल बीमार, गिल का बयान

टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. मैं पूरी तरह से फिट हूं. पिछला मुकाबला हमारे लिए पूरी तरह से सही था. आज के मुकाबले में भी हम वैसा प्रदर्शन ही दोहराना चाहेंगे. मैच के दौरान हमारे तेज गेंदबाजों ने बाद में जिस तरह से वापसी की. वो काफी अच्छा था. प्लेइंग इलेवन में इक बदलाव हुआ है. केएल राहुल बीमार हैं. जिसकी वजह से उनकी जगह पर ईशान किशन को शामिल किया गया है.

Jul 16, 2026 17:06 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: हैरी ब्रूक ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण

कार्डिफ में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है. 

Jul 16, 2026 17:05 (IST)
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नमस्कार!

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें. 

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