India vs England 2nd ODI LIVE Score Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कार्डिफ में खेला जा रहा है. जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है. क्रीज पर अभी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी मौजूद है, जिनकी कोशिश टीम इंडिया को अच्छाी शुरुआत दिलाने पर है. भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी है और उसकी कोशिश दूसरे मैच को जीतकर वनडे सीरीज अपने नाम करने पर होगी. (Live Scorecard)

दूसरे वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 इशान किशन (विकेटकीपर), 5 श्रेयस अय्यर, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 गुरनूर बराड़, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड: 1 बेन डकेट, 2 जेकब बेथेल, 3 जो रूट, 4 हैरी ब्रूक (कप्तान), 5 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 गस एटकिंसन, 9 जोफ़्रा आर्चर, 10 आदिल रशीद, 11 साक़िब महमूद