विज्ञापन
विशेष लिंक
10 minutes ago

 India vs England 1st T20I LIVE Score, IND vs ENG Match Updates: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद 'अय्यर एंड कंपनी' के सामने अब इंग्लैंड की चुनौती है. यह दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में से एक के खिलाफ खुद को फिर से साबित करने का मौका भी है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी-20 मैच में सबकी नजर वैभव सू्र्यवंशी पर होगी. क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का आज डेब्यू हो पाएगा. क्या आज वैभव, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो पाएंगे. इसका जवाब कुछ ही देर में मिलने वाला है, जब पहले टी-20 मैच का आगाज होगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाने वाला है. आजके मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसपर भी नजर रहेगी. (LIVE SCORECARD)

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई

इंग्लैंड प्लेइंग 11

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

Here are the Live Score and Updates of India vs England 1st T20I:

Jul 01, 2026 21:20 (IST)
Link Copied
Share

IND vs ENG LIVE Score: कुछ देर में होगा टॉस

अब कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. सबकी नजर है कि वैभव सूर्यवंशी को आज मौका मिलेगा या नहीं?

Jul 01, 2026 21:11 (IST)
Link Copied
Share

India vs England 1st T20I LIVE Score: इंग्लैंड में वैभव का है शानदार रिकॉर्ड

इंग्लैंड में वैभव पहले यूथ वनडे मैच खेल चुके हैं. अंडर 19 भारतीय टीम की ओर से वैभव ने 5 यूथ वनडे मैच खेले हैं औऱ कुल 355 रन बनाए हैं. जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इंग्लैंड में वैभव का हाई स्कोर 143 रन है. इंग्लैंड में खेले गए अपने 5 यूथ वनडे में वैभव ने 29 छक्के और 30 चौके लगाने का कमाल कर चुके हैं. उनका स्ट्राइक रेट 174.01 का रहा है और औसत 71 का रहा है.

Jul 01, 2026 21:10 (IST)
Link Copied
Share

India vs England 1st T20I LIVE: वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान

आयरलैंड सीरीज में न खेलने के बाद, वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज से पहले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. सुनील गावस्कर समेत कई जानकारों ने कहा है कि इस होनहार खिलाड़ी को 5 मैचों की सीरीज के पहले ही गेम में डेब्यू का मौका दिया जाए. वहीं, रवि शास्त्री को लगता है कि भारतीय इलेवन में बदलाव नहीं होगा, और भारत अभिषेक और संजू के साथ पहले टी-20 में मैदान पर उतरेंगे, अब यह देखना बाकी है कि क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट चेस्टर-ले-स्ट्रीट के घने बादलों वाले मौसम में वैभव को इलेवन में शामिल करने का फैसला करते हैं या नहीं.

Jul 01, 2026 21:04 (IST)
Link Copied
Share

India vs England 1st T20I LIVE: हैरी ब्रूक ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा

हैरी ब्रूक ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी लगते हैं, उन्होंने पिछले डेढ़ साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने अपनी रणनीति बना ली है और उम्मीद है कि वे काम करेंगी।"

Jul 01, 2026 20:46 (IST)
Link Copied
Share

India vs England 1st T20I LIVE: डरहम में कैसा है मौसम

चेस्टर-ले-स्ट्रीट में अभी बादल छाए हुए हैं और टॉस में एक घंटे से भी कम समय बचा है.बस उम्मीद है कि मौसम मेहरबान रहे ताकि आज रात क्रिकेट का पूरा मैच देखने को मिल सके.

Jul 01, 2026 20:37 (IST)
Link Copied
Share

* England vs India LIVE Updates: किसमें कितना है दम !

भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 में कुल 30 मैच हुए हं जिसमें भारत को 18 और इंग्लैंड को 12 मैच में जीत मिली है. इंग्‍लैंड की जमीं पर दोनों टीमों के बीच 9 बार भिड़ंत हुई हैं,   यहां टीम इंडिया ने 4 और इंग्‍लैंड ने 5 मैच जीते हैं. 

Jul 01, 2026 20:32 (IST)
Link Copied
Share

India vs England LIVE: भारतीय टीम इस प्रकार है

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई

Jul 01, 2026 20:32 (IST)
Link Copied
Share

India vs England LIVE: इंग्लैंड की प्लेइंग 11

इंग्लैंड की प्लेइंग 11 

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड।

Jul 01, 2026 20:31 (IST)
Link Copied
Share

India vs England LIVE:भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी-20 मैच

दोस्तो, आखिरकार वह समय आ गया है, जब भारत और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होगी. आजके मैच में क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा, इसपर ही सबकी नजर है. वहीं, भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी-20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने की भरसक कोशिश करेगी. दोनों टीमों के बीच यह मैच रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाने वाला है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India Vs England 2025, India, England Women, England, Vaibhav Sooryavanshi, Gautam Gambhir, Sanju Viswanath Samson, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com