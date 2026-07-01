India vs England 1st T20I LIVE Score, IND vs ENG Match Updates: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद 'अय्यर एंड कंपनी' के सामने अब इंग्लैंड की चुनौती है. यह दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में से एक के खिलाफ खुद को फिर से साबित करने का मौका भी है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी-20 मैच में सबकी नजर वैभव सू्र्यवंशी पर होगी. क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का आज डेब्यू हो पाएगा. क्या आज वैभव, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो पाएंगे. इसका जवाब कुछ ही देर में मिलने वाला है, जब पहले टी-20 मैच का आगाज होगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाने वाला है. आजके मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसपर भी नजर रहेगी. (LIVE SCORECARD)

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई

इंग्लैंड प्लेइंग 11

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

Here are the Live Score and Updates of India vs England 1st T20I: