पाजी तुसी ग्रेट हो ! '6 गेंद 10 रन', आखिरी ओवर में भरपूर ड्रामा, ऐसे अर्शदीप सिंह ने भारत को दिलाई जीत

Arshdeep Singh Last Over Vs Australia 5th T20I: पाजी तुसी ग्रेट हो !

Arshdeep Singh last over against Australia: भारत ने पांचवें टी-20 (IND vs AUS 5th T20I) में 6 रन से जीत हासिल कर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया. पांचवां टी-20 मैच जीतना भारत के लिए आसान नहीं रहा. एक समय ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत के लगभग करीब थी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी दो ओवर में गजब की गेंदबाजी कर कंगारू से जीत छीन ली. बता दें कि आखिरी के 6 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को केवल 10 रन की दरकार थी और 3 विकेट हाथ में थे. इसके अलावा उस पड़ाव पर क्रीज पर मैथ्यू वेड और नाथन एलिस मौजूद थे. अब कप्तान सूर्या ने आखिरी ओवर अर्शदीप से कराने का फैसला किया था जो अपने 3 ओवर में 37 रन दे चुके थे. जब सूर्या ने अर्शदीप के गेंद थमाई तो फैन्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी. लेकिन सूर्या ने अर्शदीप की 6 गेंद पर विश्वास किया और उन्हें फाइनल ओवर करने के लिए कहा.