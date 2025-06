VIDEO: 'ऐसे मत घूरो, हम वही हैं जो देखने नहीं दिखाने आए हैं', टीम इंडिया का धमाकेदार वीडियो आया सामने

India Tour Of England 2025: आईपीएल का रोमांच समाप्त हो चुका है. टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर अब वाइट जर्सी में धमाल मचाने के लिए तैयार है. आगामी सीरीज को लेकर फैंस भी काफी रोमांचित है. इसी कड़ी में आगामी सीरीज को ध्यान में रखते हुए Star Sports की तरफ से एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया है. जिसमें भारतीय खिलाड़ी काफी जोश में नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'सीखने नहीं, सिखाने आए हैं! भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड के पुराने धुरंधरों से उनके घरेलू मैदान पर भिड़ने के लिए तैयार है! जोश और उत्साह के साथ एक नए युग की शुरुआत!'

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए इस वीडियो के बैकग्राउंड में कहते हुए सुना जा सकता है, 'ऐसे मत घूरो, हम वही हैं, जो देखने नहीं, दिखाने आए हैं. सुनने नहीं, सुनाने आए हैं. क्योंकि हम गेन बोल्ड हैं, जो सीखने नहीं सिखाने आए हैं.'

𝙎𝙚𝙚𝙠𝙝𝙣𝙚 𝙣𝙖𝙝𝙞, 𝙨𝙞𝙠𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙖𝙖𝙮𝙚 𝙝𝙖𝙞𝙣! 💪



The new era of #TeamIndia, under the leadership of #ShubmanGill, is all set to challenge the old English guard on their home turf. 🇮🇳#ENGvIND | 1st Test starts FRI, 20th JUNE, 2:30 PM, streaming on JioHotstar!… pic.twitter.com/DaCUgY85Z7