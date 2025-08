IND vs ENG, 5th Test: टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे रोमांचक जीत, क्या आज इतिहास रचेगी टीम इंडिया !

India Test matches team smallest margins by runs: ओवल (Kennington Oval, London) में रोमांच अपने चरम पर है. भारत (IND vs ENG, 5th Test) को जीत के लिए केवल 4 विकेट की दरकार है तो वहीं इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए. इंग्लैंड 374 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है. खराब रोशनी की वजह से जब मैच को रोका गया तो इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 339 रन बना लिए थे. क्रीज पर जेमी स्मिथ 2 रन और जेमी ओवरटन 0 पर नाबाद हैं. मैच का समीकरण बेहद रोमांचक है और अब कोई भी टीम मैच को जीत सकती है. वैसे बता दें कि भारत के लिए टेस्ट मैचों में जीत का सबसे छोटा अंतर (Smallest margin of victory (by runs) in Tests) 13 रन रहा है. जब भारत ने 2004 में वानखेड़े टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हरा दिया था. (Cricket Records for India in Tests)

जब 13 रन से जीता भारत

भारत के लिए टेस्ट मैचों में जीत का सबसे छोटा अंतर 13 रन रहा है. जब भारत ने वानखेड़े टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हरा दिया था. साल 2004 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत का दौरा किया था. टेस्ट सीरीज का चौथा मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को चौथी पारी में जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य मिला था , मैच में भारतीय स्पिनरों ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 93 रन पर रोक दिया था और भारतीय टीम यह मैच 13 रनों से जीतने में सफल रही थी. पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान 5 विकेट लिए थे और मुरली कार्तिक ने 3 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी. इसके अलावा कुंबले ने एक विकेट लिए थे.

इस मैच में भारत पहली पारी में 104 रन पर आउट हो गई थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 203 रन बनाते हुए 99 रनों की लीड हासिल की थी. इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 205 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 107 रनों का टारगेट दिया था.

जब 28 रन से जीता भारत

इसके अलावा साल 1972 में ईडन गॉर्डन टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 28 रन से हरा दिया था. कोलकाता के ईडन गॉर्डन में भारत ने पहली पारी में 210 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 174 रन का स्कोर किया था. इंग्लैंड पर भारत ने पहली पारी के आधार पर 36 रन की लीड ली थी. इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 155 रन बनाए और इंग्लैंड को 181 रन का टारगेट दिया था, तब इंग्लैंड 163 रन की बना सकी थी और भारत 28 रन से मैच जीत गया था. इंग्लैंड के खिलाफ भारत का टेस्ट मैचों में जीत का यह सबसे छोटा अंतर भी है.

एडिलेड में 31 रन से जीता भारत

2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड टेस्ट में 31 रन से हरा दिया था. इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 250 और दूसरी पारी में 307 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया 235 और 291 रन ही बना सकी थी. इस टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य दिया था, ऐसे में ऑस्ट्र्रेलिया दूसरी पारी में 291 रन ही बना सकी थी. चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच मिला था. पुजारा ने पहली पारी में 123 और दूसरी पारी में 71 रनों की शानदार पारी खेली थी.

वेस्टइंडीज को भारत ने 37 रन से हराया

2002 में पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट मैच को भारत ने 37 रन से जीता था.पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया टेस्ट मैच बेहद ही रोमांचक था. इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 339 का स्कोर करने में सफलता हासिल की थी तो वहीं, वेस्टइंडीज 245 रन ही बना सका था. भारत ने पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 94 रन की लीड हासिल की थी. इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 218 रन बनाए थे. भारत ने वेस्टइंडीज को 312 रन का टागरेट दिया था जिसके बाद वेस्टइंडीज 275 रन ही बना पाई. भारत मैच को 37 रन से जीत गया था. VVS Laxman प्लेयर ऑफ द मैच बने थे.

वेस्टइंडीज से 49 रन से जीत

इसके बाद 2006 में वेस्टइंडीज को भारत ने किंग्स्टन ओवल के टेस्ट मैच में 49 रन से हरा दिया था. इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 200 रन का स्कोर बनाया था जिसके बाद वेस्टइंडीज केवल 103 रन ही बना सकी. भारत ने पहलरी पारी में 97 रन की लीड ली थी. वहीं, दूसरी पारी में भारत ने 171 रन बनाए थे. ऐसे में वेस्टइंडीज को 268 रन का टारगेट मिला था. तब वेस्टइंडीज लक्ष्य का पीछा करते हुए 219 रन पर आउट हो गई और भारत 49 रन से मैच जीतने में सफल रहा. राहुल द्रविड़ ने मैच में 81 और 68 रन की पारी खेली थी.