Hong Kong Sixes: टूर्नामेंट में खेलेगा भारत, 5-5 ओवर का मैच और एक टीम में होंगे सिर्फ 6 खिलाड़ी, जानें कैसा है टूर्नामेंट का इतिहास और फॉर्मेट

Hong Kong Sixes: क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खबर है. क्रिकेट हांगकांग ने सोमवार को पुष्टि की कि भारतीय क्रिकेट टीम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक होने वाले हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. HK6 एक सिक्स-ए-साइड (Hong Kong Sixes) क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन क्रिकेट हांगकांग द्वारा किया जाता है. इस साल के संस्करण में भारतीय टीम के अलावा पाकिस्तान सहित 12 टीमें भाग ले रही हैं. तीन दिवसीय टूर्नामेंट में भाग लेने वाली दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, हांगकांग, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात हैं. बता दें कि यह टूर्नामेंट 1992 में शुरू हुआ था और 2017 के संस्करण के बाद बंद हो गया था. अब एक बार फिर 7 साल के बाद यह टूर्नामेंट खेला जाएगा.

