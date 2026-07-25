India vs Zimbabwe 2nd T20I Live Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जा रहा है. जहां जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है. विपक्षी टीम की तरफ से मिले न्योते को स्वीकार करते हुए भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी का आगाज कर रहे हैं. वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पारी का पहला ओवर ब्लेसिंग मुजाराबानी डालने के लिए तैयार हैं. टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ है. अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को प्लेयर इलेवन में मौका मिला है. आज का मुकाबला ठाकुर के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मुकाबला है. (LIVE SCORECARD)

Here are the LIVE Score Updates of India vs Zimbabwe 2nd T20I Harare Sports Club, Harare

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारत और जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 वैभव सूर्यवंशी, 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 रिंकू सिंह, 7 शिवम दुबे, 8 रवि बिश्नोई, 9 प्रिंस यादव, 10 यश ठाकुर, 11 मयंक यादव.

जिम्बाब्वे: 1 ब्रायन बेनेट, 2 बेन करन, 3 डिओन मेयर्स, 4 सिकंदर रजा (कप्तान), 5 रायन बर्ल, 6 वेस्ले मधेवेरे, 7 तडिवनाशे मारुमानी (विकेटकीपर), 8 ब्रैड एवंस, 9 न्यूमैन न्यामहूरी, 10 रिचर्ड अंगारावा, 11 ब्रेसिंग मुजाराबानी.