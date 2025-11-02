विज्ञापन
Ind vs SA Women: 'हम उन्हें शांत कर देंगे', दक्षिण अफ्रीकी कप्तान कर रहीं पैट कमिंस की नकल, भारत को दी वॉर्निंग

India vs South Africa Women Final: मेगा फाइनल से मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने टीम इंडिया को बड़ी वॉर्निंग दी है

India Women vs South Africa Women, Final:

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. खिताबी मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के दिए बयान को दोहराया.

लौरा वोल्वार्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि स्टेडियम में 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय होंगे. स्थानीय समर्थन न होने का सामना अफ्रीकी टीम कैसे करेगी? इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतने में सफल होंगे और सभी को दर्शकों को शांत करा देंगे. दर्शकों को शांत कराने वाला बयान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले दिया था. फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. अहमदाबाद में हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी.

वोल्वार्ट के ये आंकड़े चिंता का विषय

वैसे भारतीय टीम को लौरा से सतर्क रहना चाहिए. उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार तो रहा ही है, इस विश्व कप में भी वे प्रचंड फॉर्म में चल रही हैं. वे टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर हैं. वोल्वार्ट विश्व कप के आठ मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 470 रन बना चुकी हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 169 रन है. लौरा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में 169 रन की यादगार पारी खेल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था.इसके अलावा, भारत के खिलाफ 2017 से 2025 के बीच 21 मैचों की 21 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 40.30 की औसत से 806 रन बना चुकी हैं. नाबाद 135 रन उनका शीर्ष स्कोर है.वोल्वार्ट की ये फॉर्म भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है.


 

