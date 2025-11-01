विज्ञापन
'Ind vs SA Women: 'अब यह अलग भारतीय टीम', दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बोलीं, 'खिताब मुकाबला एकदम अलग होगा'

ICC Womens World Cup 2025: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने हरमनप्रीन कौर ककी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कई अहम बातें मेगा फाइनल से पहले कीं

ICC Womens World Cup 2025:

India Women vs South Africa Women, Final: दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप फाइनल  (Women's World Cup) मैच से पहले शनिवार को कहा कि उनकी टीम ने लीग चरण में भारत को हराया जरूर था, लेकिन खिताबी मुकाबले का माहौल बिल्कुल अलग स्तर का होगा. तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को इस वैश्विक प्रतियोगिता में 2005 में हराया था. इसके बाद इन दोनों टीमों के बीच 2017, 2022 और 2025 में हुए मैचों दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अविश्वसनीय नाबाद 127 रनों की पारी का हवाला दिया.

मौजूदा टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर (470) वोल्वार्ट ने कहा, ‘नॉकआउट चरण लीग चरण से पूरी तरह अलग है. हमने देखा है कि लोग नॉकआउट मैचों में कुछ बहुत खास करने में सक्षम होते हैं जैसा कि हमने परसों रात जेमी से देखा था.'  वोल्वार्ट ने खुद भी इंग्लैंड के खिलाफ 169 रन की पारी खेलकर टीम का सेमीफाइनल में जीत दिलाई थी. 

उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हम अब लीग चरण में भारत के खिलाफ मिली जीत के बारे में सोच रहे हैं. हम जानते हैं कि हमें वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेलना होगा. भारत एक बहुत मजबूत टीम है और उनकी टीम शानदार जीत के साथ यहां आयी है. इसलिए उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होगा.' दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा,' स्टेडियम भारतीय दर्शकों से पटा पड़ा होगा और ऐसे में उनके लिए परिस्थितियां और कठिन होगी. दर्शक भारत समर्थन कर रहे होंगे, शायद पूरा स्टेडियम भरा हुआ हो. यह एक बहुत कठिन मैच होने वाला है. यह एक बहुत ही रोमांचक अवसर होगा, लेकिन भारत पर भी दबाव होगा.' महिला विश्व कप के फाइनल में यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं है. वोल्वार्ट ने कहा, ‘यह सिर्फ दिखाता है कि महिलाओं का खेल कितना विकसित हो रहा है और कैसे विभिन्न देश नयी संसाधनों का उपयोग करने और वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिकेटर विकसित करने में सक्षम हो रहे हैं.
 

