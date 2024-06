IND vs SA, T20 World Cup Final: हार्दिक पांड्या के आंखों से टपके आंसू तो रोहित पीटने लगे मैदान...जीत के बाद ऐसा था भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन

भारत ने जैसे ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, वैसे ही टीम इंडिया का 11 साल से चला आ रहा आईसीसी खिताब का इंतजार खत्म हुआ. वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम से हारी भारतीय टीम एक समय मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अहम समय पर आकर हेनरिक क्लासेन का विकेट हासिल कर भारत को मैच में वापसी करवाई. भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर मिलर को आउट कर मैच पूरी तरह से भारत की मुठ्ठी में ला दिया. हार्दिक ने आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दिए. वहीं जैसे ही भारतीय टीम ने मैच में जीत हासिल की, वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों के आंखों से आंसू आ गए. हार्दिक पांड्या ने जैसे ही मैच की आखिरी लीगल डिलवरी फेंकी, वैसे ही उनकी आंखों से आंसू झलक गए.

जीत के बाद ऐसा था माहौल

भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या के आंखों में आंसू थे. सिर्फ हार्दिक की नहीं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज भी अपने इमोशन नहीं छुपा पाए. भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विराट कोहली भी मैचे के बाद भावुक दिखे.

Hardik Pandya is crying and I am also crying. #INDvsSA pic.twitter.com/vMaRPowNaN

Us rohit bhai us pic.twitter.com/p8bu08wMGl

कंधो पर राहुल द्रविड़

भारतीय क्रिकेट टीम के साथ राहुल द्रविड़ का यह आखिरी टूर्नामेंट है. ऐसे में जैसे ही भारतीय टीम चैंपियन बनी, वैसे ही राहुल द्रविड़ को सभी खिलाड़ियों ने कोच को अपने कंधे पर उठा लिया.

देखें भारतीय खिलाड़ियों के रिएक्शन

अर्शदीप ने गेंद को डीप मिडविकेट से वापस गेंदबाज की ओर फेंका और पंड्या मैदान पर गिर गए और एक बच्चे की तरह बेकाबू होकर रोते हुए नजर आए. रोहित अपनी पीठ के बल लेट गए - सिर झुकाकर, अपने हाथों को 4-5 बार टर्फ पर मारा और उठने के बाद अपना सिर हिलाते हुए दिखाई दिए. एक-दो आँसू भारतीय कप्तान के भी निकले. भारतीय सहयोगी स्टाफ खिलाड़ियों को गले लगाने और जश्न मनाने के लिए उनके पास दौड़े.

The man of golden heart. ❤️ #viratkohli pic.twitter.com/p9rrMD7pnP

A show full of emotions! 💙🇮🇳



Feelings run deep as we savour one of India's greatest moments in history! ❤️🏏#T20WorldCupFinal | #INDvSA | #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/bfbbDGZrKL