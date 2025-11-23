IND vs SA ODI Series: ऋतुराज गायकवाड़ की दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी, लेकिन बना हुआ है ये बड़ा सवाल

विज्ञापन
India vs South Africa ODI Series, Ruturaj Gaikwad: सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की दो साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है. घरेलू क्रिकेट में हर फॉर्मेट में लगातार रनों का अंबार लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी.

India vs South Africa ODI Series, Ruturaj Gaikwad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की दो साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है. घरेलू क्रिकेट में हर फॉर्मेट में लगातार रनों का अंबार लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. गायकवाड़ ने 117, 68, और 25 रनों की पारी खेलते हुए भारतीय टीम को 2-1 से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. वनडे टीम में वापसी में गायकवाड़ के इस प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. इस वजह से भी गायकवाड़ की वापसी का रास्ता खुला. टीम में बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं.

शुभमन गिल के बाहर रहने से ओपनिंग स्लॉट खाली है. ऐसे में गायकवाड़ की सीधे प्रतिस्पर्धा जायसवाल से होगी. जायसवाल टेस्ट सेटअप में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. लेकिन टी20 और वनडे में उनकी जगह नहीं बन पा रही है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल अभी भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हैं. गिल के बाहर रहने के बाद क्या टीम मैनेजमेंट जायसवाल को मौका देगा या फिर गायकवाड़ प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में सफल होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. इसके अलावा क्या गायकवाड़ को नंबर-4 पर मौका दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी.

बात अगर ऋतुराज के वनडे रिकॉर्ड की करें तो इस दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने भारत के लिए अभी तक 6 वनडे खेले हैं, जिसमें  115 रन बना चुके हैं. गायकवाड़ ने अपना आखिरी वनडे 19 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उनका सर्वाधिक स्कोर 71 रन है. इसके अलावा, 23 टी20 मैचों की 20 पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 633 रन बनाए हैं. टी20 में गायकवाड़ का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 123 रन है. ये शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. 

दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

India, South Africa, Ruturaj Dashrat Gaikwad, Cricket
