Ind vs Pak: ये भारत नहीं, पड़ोसी देश है, कोहली का शतक बनते ही झूम उठे पाकिस्तानी, वीडियो देख भारतीय अभिभूत

खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में रविवार को पाकिस्तान (Ind vs Pak) के स्टार पेसर शाहीन आफरीदी ने कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत की, लेकिन वह चाहकर भी विराट (Virat Kohli) को 51वां शतक बनाने से नहीं रोक सके. टीम इंडिया मेगा मुकाबले में जीत के लिए 242 रनों का पीछा कर रही थी, लेकिन जब 40वें ओवर बात भारत को 13 गेंदों पर 17 रन की दरकार थी, तो आफरीदी ने इस ओवर में तीन वाइड गेंद फेंकी. शाहीन ने ऐसा जानते-बूझते किया था, तो स्टेडियम में जमा हजारों फैंस उनकी हूटिंग शुरू कर दी. ऐसे में जब भारत को जब जीत के लिए चार रन की जरूरत थी, तब कोहली 95 रन पर अटके हुए थे.

इसके बाद कोहली ने अगले ओवर में सिंगल लिया, तो खुशदिल की अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने एक रन लेते हुए फिर से स्ट्राइक विराट को दे दी. फिर जैसे ही 96 पर खेल रहे कोहली ने तीसरी गेंद पर बेहतरीन ऑफ ड्राइव कर चौका जड़ा, तो करोड़ों भारतीय तो झूम ही, लेकिन साथ ही करोड़ों पाकिस्तान भी झूम उठे. भारतीय जहां टीम की जीत और विराट के शतक पर झूमे, तो पाकिस्तान कोहली कोहली के शतक पर खुशी से चिल्ला उठे. यह वह तस्वीर थी, जो हैरान करने वाली थी, यह "नए पाकिस्तान" की तस्वीर थी. और ये वीडियो जोर-शोर से वायरल हो रही है और करोड़ों भारतीय इस पर अभिभूत हैं

पाकिस्तान में यह मैच बड़ी स्क्रीन पर चल रहा था. जैसे ही कोहली का शतक पूरा हुआ, आप देख सकते हैं कि क्या कोई कह सकता है कि यह पाकिस्तान की तस्वीर है

Kohli fans in Pakistan cheering his 💯, amazing fan following this!pic.twitter.com/hHeOatH9FM — Stocks Picker (NISM Certified Research Analyst) (@anandchokshi19) February 24, 2025

आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है?, बहरहाल जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है

फैंस जमकर इस तस्वीर को साझा कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं

This is what fanisam means, liking a human being beyond religion and country is great. Talent will be recognised any where in the world



Pakistani people in Islamabad are enjoying Kohli's century.⚡#INDvsPAK #ICCChampionsTrophy pic.twitter.com/75rZAGb4MG — Mr.RK (@RavikumarJSP) February 23, 2025

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)