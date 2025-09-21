Ind vs Pak: 'आज भारतीय फील्डिंग', पूर्व ओपनर के मुंह से शब्द नहीं निकला, सोशल मीडिया भड़का

former opener on Indian fielding: एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को सुपर-4 राउंड (Super 4 round) में जो देखने को मिला, वह करोड़ों भारतीय फैंस को हैरान कर गया तो पूर्व क्रिकेटरों ने माथा पकड़ लिया. मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि इस पर हंसा जाए या रोया क्योंकि ऐसे-ऐसे खासकर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने छोड़े, जिन्हें दोनों ही दस में से नौ बार पकड़ लेंगें. ऐसा लगता है कि यह दसवां मौका गलत मौके पर आया. नतीजा यह रहा कि साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) जैसा साधारण सा बल्लेाबज अर्द्धशतक जड़ने में सफल रहा. बहरहाल, फैंस ने जमकर भारतीय फील्डरों को निशाना बनाया. कमेंट के जरिए, तो किसी ने मीम के जरिए आप देखिए आकाश चोपड़ा ने कुछ बोला ही ही नहीं. इमोजी सबकुछ बयां करने के लिए काफी है

India's Catching Tonight 🤦‍♂️ — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 21, 2025

सैम अय्यूब का कैच कुलदीप ने तब टपका दिया, जब वह 4 ही रन पर थे. एकदम लड्डू कैच

Kuldeep dropped an easy catch of Saim Ayub 🤦‍♂️ pic.twitter.com/By2dBp2Cs9 — भोला माणस🐦 (@Blranwa1) September 21, 2025

आप वीडियो के जरिए भी देख लें कि कैच कितना आसान था

अभिषेक के हाथों से दो कैच छिटके

अभिषेक यह कैच शुरू में ही पकड़ लेते, तो साहिबजादा की हवा पहले ही निकल गई होती