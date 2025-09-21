विज्ञापन
Ind vs Pak: 'आज भारतीय फील्डिंग', पूर्व ओपनर के मुंह से शब्द नहीं निकला, सोशल मीडिया भड़का

India vs Pakistan, Super Fours: पता नहीं आखिरी बार कब करोड़ों भारतीय ने ऐसी तस्वीरें देकी थीं. लेकिन जो भी हुआ, उसने उन्हें गुस्से से भर दिया

Asia Cup 2025: कुलदीप ऐसे 10 में से 9 पकड़ लेंगे. शायद यह 10वां मौका रविवार को ही आया
  • एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भारतीय फील्डिंग खराब प्रदर्शन से फैंस और पूर्व क्रिकेटर दोनों निराश हुए
  • कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा ने आसान कैच छोड़ दिए, जो दस में से नौ बार पकड़े जा सकते थे
  • साहिबजादा फरहान ने इस खराब फील्डिंग का फायदा उठाकर अर्द्धशतक लगाया और टीम को बढ़त दी
former opener on Indian fielding: एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को सुपर-4 राउंड (Super 4 round) में जो देखने को मिला, वह करोड़ों भारतीय फैंस को हैरान कर गया तो पूर्व क्रिकेटरों ने माथा पकड़ लिया. मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि इस पर हंसा जाए या रोया क्योंकि ऐसे-ऐसे खासकर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने छोड़े, जिन्हें दोनों ही दस में से नौ बार पकड़ लेंगें. ऐसा लगता है कि यह दसवां मौका गलत मौके पर आया. नतीजा यह रहा कि साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) जैसा साधारण सा बल्लेाबज अर्द्धशतक जड़ने में सफल रहा. बहरहाल, फैंस ने जमकर भारतीय फील्डरों को निशाना बनाया. कमेंट के जरिए, तो किसी ने मीम के जरिए आप देखिए आकाश चोपड़ा ने कुछ बोला ही ही नहीं. इमोजी सबकुछ बयां करने के लिए काफी है

सैम अय्यूब का कैच कुलदीप ने तब टपका दिया, जब वह 4 ही रन पर थे. एकदम लड्डू कैच

आप वीडियो के जरिए भी देख लें कि कैच कितना आसान था

अभिषेक के हाथों से दो कैच छिटके

अभिषेक यह कैच शुरू में ही पकड़ लेते, तो साहिबजादा की हवा पहले ही निकल गई होती

