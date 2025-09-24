CBSE के 10वीं और 12वीं के बच्चे हो जाएं तैयार, आ गई टेंटेटिव डेटशीट, 10 बातें जो जाननी चाहिए

सीबीएसई (CBSE) ने 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संभावित (tentative) डेट शीट जारी कर दी है. क्लास 10 के लिए दो फेज में परीक्षाएं होंगी: पहला फेज 17 फरवरी से 6 मार्च, 2026 तक और दूसरा फेज 5 से 20 मई, 2026 तक होगा. वहीं, क्लास 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 6 जून, 2026 को घोषित हो सकता है.

सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के 10 बड़े अपडेट्स

1. टेंटेटिव डेट शीट जारी

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संभावित डेट शीट जारी की है, जिसमें परीक्षा की तिथियों के बारे में जानकारी दी है.

2. परीक्षाएं दो फेजों में (क्लास 10)

पिछले साल के जैसे ही क्लास 10 के लिए बोर्ड परीक्षाएं दो फेजों में आयोजित की जाएंगी.

3. क्लास 10 का पहला फेज

क्लास 10 की पहली फेज की परीक्षाएं 17 फरवरी से 6 मार्च, 2026 तक होंगी.

4. क्लास 10 का दूसरा फेज

क्लास 10 की दूसरे फेज की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

5. क्लास 12 की परीक्षाएं

क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ 17 फरवरी से 4 अप्रैल, 2026 तक होंगी.

6. प्रैक्टिकल परीक्षाएं

क्लास 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित की जाएंगी.

7. एडमिट कार्ड की तारीख

क्लास 10 के लिए एडमिट कार्ड फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं.

8. रिजल्ट की तारीख

क्लास 10 का रिजल्ट 4 अप्रैल, 2026 तक और क्लास 12 का रिजल्ट 20 मई, 2026 तक घोषित होने की उम्मीद है.

9. कम्पार्टमेंट परीक्षाएं

छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के माध्यम से अपनी बोर्ड परीक्षा में सुधार का अवसर मिलेगा, जो जुलाई 2026 में आयोजित होंगी.

10. फाइनल डेट शीट का इंतजार

यह केवल एक टेंटेटिव डेट शीट है, इसलिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाने वाली फाइनल डेट शीट का इंतजार करना चाहिए.