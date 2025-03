Ind vs Nz: कोहली का कैच देख एकदम सन्न रह गईं पत्नी अनुष्का, फैंस ने दिए ऐसे कमेंट, सिद्धू बोले कि...

Anushka Sharma reaction at Virat's catch: चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी का बड़ा हिस्सा ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने अपने इर्द-गिर्द समेट लिया. कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा उनके कैच को लेकर होती रही. विराट कोहली का एक ऐसा कैच, जिसे दुनिया भर के फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे. कोहली ने मैट हेनरी को प्रचंड कट जड़ा, तो फिलिप्स ने मानो उड़कर पेड़ से सेव तोड़ लिया! कोहली एकदम अवाक रह गए, तो दर्शकदीर्घा में बैठीं पत्नी अनुष्का शर्मा को एक बार को सहजा भरोसा नहीं हुआ. वह हैरानी से एक पल को उठीं और कुछ बुदबुताते हुए रह गईं.

विराट और अनुष्का दोनों का रिएक्शन फिलिप्स के कैच के बारे में बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है

The Reactions of Virat Kohli and Anushka Sharma says it all for Glenn Phillips' Catch. pic.twitter.com/nmQ2olJ0nF — Khalid khan (@imkhalidsports) March 2, 2025

जब पति सस्ते में और कुछ इस अंदाज में आउट होगा, तो पत्नी की प्रतिक्रिया ऐसी होनी स्वाभाविक है

"Heartbreak! Virat Kohli and Anushka Sharma can't believe Glenn Phillips' incredible catch " pic.twitter.com/A8W37HgeWz — Krishnpal Tomar (@KrishnpalTomar7) March 2, 2025

निश्चित तौर पर जब घटना पर सिद्धू के शब्दों का पॉलिश होती है, तो दुनिया एकदम अतरंगी होे जाती है