विवियन रिचर्ड्स ने चुने भारत के 5 सबसे महान खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Viv Richards Picks top 5 Indian cricketer: महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) ने भारतीय क्रिकेट के पांच सबसे महान बल्लेबाजों के बारे में बात की है. बता दें कि विवियन रिचर्ड्स को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है. ऐसे में रिचर्ड्स जब भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो फैन्स उनके बारे में जानना चाहते हैं. अब रिचर्ड्स ने भारत के पांच महान बल्लेबाजों का चुनाव किया है. Cyrus Says नामक यू-ट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट पर महान विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय क्रिकेट के पांच सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों के नाम बताए हैं. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने पहले नंबर पर सुनील गावस्कर (Viv Richards on Sunil Gavaskar), दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर (Viv Richards on Sachin Tendulkar), तीसरे नंबर पर विराट कोहली (Viv Richards on Virat Kohli), चौथे नंबर पर राहुल द्रविड़ (Viv Richards on Rahul Dravid) और पांचवें नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण (Viv Richards on VVS Laxman) का नाम लिया है. पॉडकास्ट में विवियन रिचर्ड्स ने सुनील गावस्कर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया है.

गावस्कर को लेकर रिचर्ड्स ने कहा कि, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सनी को सबसे ज्यादा देखा है. मैं स्लिप में खड़ा रहता था और सबसे करीब रहकर उनकी बल्लेबाजी देखी है. मैं ये सोचता हूं कि क्यों सनी को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा इसिलए क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की और 14 शतक लगाए हैं और वो भी बिना हेलमेट पहने हुए,

रिचर्ड्स ने आगे कहा कि, सनी के बाद जो भी बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट में आए, उनमें गावस्कर का प्रभाव रहा है. मैं हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों का फैन रहा हूं. पहले 1970sमें जब मैं बच्चा था तो रेडियो पर दिलीप सरदेसाई के बारे में सुना करता था. मुझे याद है जब भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था तो रेडियों पर मैंने इस मैच के बारे में सुना था. दिलीप सरदेसाई की बल्लेबाजी के बारे मैं सुना करता था. ये भी icon रहे हैं. मेरे लिए इंस्प्रेरेशन रहे हैं.

इसके अलावा रिचर्ड्स ने कहा कि यदि वेस्टइंडीज क्रिकेट की बात की जाए तो रोहन कन्हाई (Rohan Kanhai) और जॉर्ज हेडली जैसे खिलाड़ी मेरे शुरुआती दिनों में इंस्पिरेशन रहे हैं. उन दिनों जॉर्ज हेडली को ब्लैक ब्रैडमैन कहा जाता था. रिचर्ड्स ने कहा कि, हेडली मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे. उन्होंने केवल 22 टेस्ट खेले और 10 शतक लगाए थे. 5 अर्धशतक भी शामिल थे. (Viv Richards on George Alphonso Headley)