Ind vs Nz: "भारत 44 नहीं, 113 रन से जीतता, अब नॉकआउट मैच हैं", केएल राहुल को लेकर उठा बड़ा और गंभीर सवाल

चैंपियस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में रविवार को टीम रोहित ने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया. और अगर ऐसा हुआ, तो इसके पीछे वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) का जड़ा "पंजा" रहा. लेकिन आप सोचिए कि अगर एक बार को वरुण पंजा नहीं जड़ते, तो मैच में क्या होता? सवाल बड़ा इसलिए हो चला है कि टीम में फर्स्ट विकेटकीपर के नाम पर चयनित किए गए ऋषभ पंत की जगह पिछले तीनों मैचों में बतौर विकेटकीपर केएल राहल (KL Rahul) ने स्टंप के पीछे दो बड़ी चूक कीं. अगर केएल राहुल यह गलती न करते, तो भारत 44 रन से नहीं, बल्कि 113 रन से मैच मैच जीतता. अब जबकि नॉकआउट मैच सिर पर खड़े हैं, तो ऐसे में इस समस्या को भारतीय प्रबंधन किस रूप में लेगा, यह देखने वाली बात होगी क्योंकि हर मैच में वरुण चक्रवर्ती पंजा नहीं ही जड़ेंगे. और नॉकआउट स्टेज में दिन विशेष पर की गई गलती सार किए-कराए पर पानी फेर सकती है.

KL Rahul dropped Williamson at 17, and now again at 68. There's a reason every team prefers a regular wicketkeeper, but this management is still fast asleep pic.twitter.com/YT6uscLbC6