IND vs NZ: कौन बनेगा चैंपियन ट्रॉफी का किंग? भारत-न्यूजीलैंड के बीच ICC टूर्नामेंटों के नॉकआउट का ऐसा रहा है इतिहास

IND vs NZ Head to Head Records Champions Trophy 2025 Final: ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ Head to Head) की टीमें आमने-सामने होंगी. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत फाइनल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में लेना भी गलत होगा, क्योंकि ICC टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतरीन रहा है. पिछले कई मौकों पर भारत ने पसंदीदा टीम के रूप में मुकाबलों में प्रवेश किया, लेकिन अंत में जीत न्यूजीलैंड की हुई. अब सवाल यह उठता है की क्या इस बार कहानी कुछ बदलेगी?

ICC टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में भारत बनाम न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड अब तक चार बार ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में आमने-सामने आ चुके हैं. इन चार में से तीन बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की, जबकि भारत को सिर्फ एक जीत मिली है.

साल 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल – न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता. साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल – न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ा. साल 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल – न्यूजीलैंड ने फिर से भारत को हराया और खिताब अपने नाम किया. साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल – भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर नॉकआउट मुकाबले में पहली बार जीत दर्ज की.

हालांकि भारत ने 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन कीवी टीम के खिलाफ नॉकआउट मुकाबलों का इतिहास भारत के पक्ष में नहीं रहा है.

फाइनल में कौन रहेगा हावी?

भारत को अपने स्पिनरों से बड़ी उम्मीदें होंगी. रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की चौकड़ी टीम को बढ़त दिला सकती है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी मजबूत नजर आ रही है. काइल जैमीसन, मैट हेनरी और विलियम ओ'रूर्के की तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती दे सकती है. इसके अलावा, न्यूजीलैंड के पास मिशेल सेंटनर के रूप में एक शानदार स्पिनर है, जबकि माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन गेंदबाजी में उपयोगी साबित हो सकते हैं.

क्या भारत बदल पाएगा इतिहास?

लीग स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन फाइनल एक अलग मुकाबला होगा. अगर भारत को खिताब जीतना है, तो उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ मैदान पर उतरना होगा. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड अपने नॉकआउट अनुभव के दम पर भारत को एक और झटका देने की फिराक में होगा.