भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी-20 मैच आज, फ्री में कैसे देखें लाइव मुकाबला

भारत हैमिल्टन के सेडन पार्क में होने वाले पांचवें और आखिरी T20I मैच में मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ अपने दौरे का समापन करना चाहेगा.भारत पहले ही सीरीज 3-1 से अपने नाम कर चुका है.ऑकलैंड में भारत को एक कड़ा सबक मिला, जहां ग्लेन फिलिप्स की तूफानी 107 रनों की पारी और जैकब डफी के चार विकेटों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 87 रनों से जीत दर्ज की. इस मैच ने भारत की गेंदबाजी की कमजोरियों और बल्लेबाजी का टॉप ऑर्डर पर अत्यधिक निर्भर होना उजागर कर दिया.

सीरीज पहले ही जीत लेने के कारण, श्रेयस अय्यर की टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में वापसी होगी, और क्या कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती जैसे किसी विशेषज्ञ स्पिनर को खेलने का मौका मिलेगा. ऐसे में आजका यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां T20I मैच कब होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 5वां T20I मैच रविवार, 1 नवंबर को यानी आज खेला जाएगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां T20I मैच कहां होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां T20I मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच का टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच का टॉस दोपहर 12:00 बजे (IST) होगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां T20I मैच दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा.

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंडड 5वें T20I मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारतीय टीम: संजू सैमसन (wk), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (c), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी

न्यूजीलैंड टीम: फिन एलन, टिम सीफर्ट (wk), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (c), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवॉन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर

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