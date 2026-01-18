IND vs NZ 3rd ODI: कोहली ने जड़ा 85वां शतक, अगले शतक के लिए 6 महीने लंबा होगा इंतज़ार!

विज्ञापन
New Zealand tour of India, 2026: विराट कोहली ने करियर का 84वां शतक जड़ा

शतक नंबर 85. कोहली और विराट बन गए. इंदौर में शतकों का शहंशाह पूरे शबाब पर दिखा. 91 सिर्फ़ गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्के के सहारे 110 के स्ट्राइक के साथ विटार एक्सप्रेस तेज़ी से भागती रही. 338 के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट की नज़र शतक से ज़्यादा मैच में जीत हासिल करने पर रही. दूसरे सिरे पर गिरते विकेटों के बावजूद विराट ने अपने 310 वनडे मैच और करीब 17 साल के अनुभव के सहारे किवी टीम को फ़्रंटफुट पर नहीं जमने दिया.

54वां वनडे और 85वां अंतर्राष्ट्रीय शतक

ये विराट का वनडे में अविश्वसनीय 54वां शतक है. टेस्ट के 30 और टी-20 के एक शतक के सहारे ये गिनती शतकों के शतक की ओर तेज़ी से भाग रही है. वडोदरा में जो चूक हुई वो इस जीनियस से दुबारा नहीं हो सकती थी. इंदौर वनडे से पहले विराट कोहली के महाकाल की तस्वीरें जमकर वायरल हुईं और विराट के फ़ैन्स उनसे हमेशा की तरह एक और शतक की उम्मीद करने लगे. विराट कोहली वडोदरा में 93 रन बनाकर आउट हुए और अपने 85वें शतक से 7 रन दूर रह गए. पैवेलियन लौटते वक्त कोहली की मायूसी उनके फ़ैन्स के चेहरों की कहानी बन गई. 

अब अगले शतक के लिए 6 महीने का इंतज़ार

जनवरी 2026 में इंदौर की विराट की पारी उनके वनडे करियर की इस साल की बेहद अहम पारी इसलिए भी है क्योंकि अब क्रिकेट की दुनिया 50 ओवर के वनडे फॉर्मैट में 6 महीने बाद ही बल्लेबाज़ी करता हुआ देख सकेगी. 

भारत को अपना अगला वनडे मैच अब अफ़ग़ानिस्तान के ही ख़िलाफ़ खेलना होगा. भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच जून में 3 वनडे मैच की सीरीज़ होनी है. इस साल 2026 में टीम इंडिया का कार्यक्रम इस प्रकार है. ज़ाहिर है हर वनडे सीरीज़ में विराट के फ़ैन्स उनके शतकों के शतक की काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं. 

साल 2026 में टीम इंडिया का कार्यक्रम

जनवरी: भारत vs न्यूज़ीलैंड- 3 वनडे, 5 टी-20

फ़रवरी-मार्च: टी-20 वर्ल्ड कप

मार्च-मई: IPL 2026 

जून: भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान, 1 टेस्ट, 3 वनडे 

जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड 5 टी-20, 3 वनडे 

अगस्त: भारत बनाम श्रीलंका, 3 टी-20, 3 वनडे 

सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, 3 वनडे, 3 टी-20

भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान, 3 टी-20

भारत बनाम विंडीज़, 3 वनडे, 5 टी-20 

अक्टूबर-नवंबर: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड,  2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी-20

दिसंबर: भारत बनाम श्रीलंका, 3 वनडे, 3 टी-20

यादगार पारी

विराट पूरे मैच में ही अलग अंदाज़ में दिखे. एक सिरे से विकेट गिरते रहे. लेकिन कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा के साथ दिल्ली के हर्षित राणा तक के साथ चेज़मास्टर 338 के लक्ष्य को चेज़ करते रहे.  

पूरे रंग में दिखे विराट

डारिल मिचेल को बाउंड्री लाइन के बाहर विदा करते कोहली ने फिर से सबका दिल जीत लिया. डैरिल मिचेल ने भारत के ख़िलाफ़ लगातार दूसरा शतक और अपने करियर का 9वां शतक लगाकर भारत का टास्क बड़ा कर दिया. 

मगर जीनियस विराट क्रिकेट के हर हुनर को सराहकर हमेशा एक मिसाल पैदा करते हैं.

