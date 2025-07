IND vs ENG: बेन स्टोक्स Vs रविंद्र जडेजा: कौन है सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, कपिल देव ने बताया

Who is the best all-rounder in the world cricket: महान क्रिकेटर कपिल देव ने बेन स्टोक्स (Kapil dev on Ben Stokes) और रविंद्र जडेजा (Kapil dev on Ravindra Jadeja) में कौन है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर उसको लेकर बात की है. पूर्व भारतीय कप्तान ने रविंद्र जडेजा को बेन स्टोक्स (Jadeja vs Stokes) से बेहतर ऑलराउंडर करार दिया है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के बारे में पूछे जाने पर कपिल ने कहा कि "वह भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा को स्टोक्स से बेहतर खिलाड़ी मानते हैं." कपिल ने कहा, ‘‘मैं तुलना नहीं करना चाहता. स्टोक्स एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जडेजा उनसे आगे हैं. वह कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ''

जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बोले कपिल देव

कपिल देव तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के तीन मैचों में खेलने के फैसले का समर्थन किया। बुमराह ने चोट से बचने के लिए पांच मैचों की इस श्रृंखला के केवल तीन टेस्ट खेलने का विकल्प चुना था. भारत को 1983 में विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि हर कोई अलग है,समय बदल गया है, सब का शरीर अलग हैं, वे अलग तरह से काम कर रहे हैं. सब को एक तराजू में तोलना सही नहीं हैं, वह हमारे पास मौजूद तेज गेंदबाजों में से एक है, लेकिन उसका एक्शन काफी अलग है और ऐसे में फिटनेस बनाये रखना मुश्किल है. उन्होंने कहा, ‘‘हमने नहीं सोचा था कि उसका करियर इतना लंबा होगा क्योंकि वह शरीर पर बहुत अधिक जोर डालता है. इसके बावजूद भी वह भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. यह शानदार है.''

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव नई दिल्ली में पीजीटी गोल्फ टूर से संबंधित एक कार्यक्रम में उपस्थित थे. इस मौके पर कपिल देव ने इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए कहा कि टीम युवा है और यह दौरा सीखने के लिहाज से अहम है.

मीडिया से बात करते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम जीतते-जीतते हार रही है। ऐसा नहीं है कि हम बिना लड़े हार रहे हैं. नई टीम को मौका दिया गया है. आने वाले समय में यही लड़के बहुत सारे टूर्नामेंट जीतकर आएंगे. दुनिया में कोई भी टीम जब नई होती है, तो उसे समय लगता है। हमारा कप्तान भी नया है. मुझे लगता है कि यह सीरीज भारतीय टीम और कप्तान के लिए सीखने वाली होगी.