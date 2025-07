IND vs ENG: सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या या नहीं,जो रूट ने दिया जवाब

Joe Root on Sachin Tendular World record Most run in test: जो रूट (`Joe Root) अब टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. अब रूट के पास सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. इसके लिए रूट को अगले 2 से तीन साल तक लगातार ऐसा ही परफॉर्मेंस करना होगा. ऐसे में अब रूट ने तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में पूछे जाने पर रिएक्ट किया है. रूट ने बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल को बताया, "यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा. इस तरह की चीज़ें अपने आप हो जानी चाहिए."

इसके अलावा रूट ने युवा खिलाड़ी के तौर पर तेंदुलकर की विरासत से प्रेरित होने के सफर पर बात करते हुए ‘सोनी लिव' पर हर्षा भोगले से कहा, ‘‘वह खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं.उन्होंने जो भी दबाव झेला और जो कुछ भी हासिल किया, वह अविश्वसनीय था. ''

यॉर्कशर के इस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को रिकी पोंटिंग के 13,378 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अब उनके नाम 157 टेस्ट मैचों में 13,409 रन हैं जिससे वह अब तेंदुलकर के 15,921 रन से पीछे हैं. रूट ने 2012 के नागपुर टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और यह वह सीरीज थी जिसने तेंदुलकर के करियर का अंतिम पड़ाव तय किया था.

बचपन में इन तीन बल्लेबाजों की नकल करने की कोशिश करता था.

जो रूट ने इसके अलावा उन खिलाड़ियों के बारे में भी बात की जिसकी बल्लेबाजी को देखकर बचपन में वो काफी प्रेरित होते थे और बड़ा होकर उनके जैसा सफल क्रिकेटर बनने के बारे में सोचते थे. स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रूट ने कहा, "यह बहुत अच्छा है. लेकिन आप उस सूची में दिए गए नामों को देखें, बड़े होने के दौरान मैं उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता था. हम छोटे टेस्ट मैच खेलते थे, मैं और मेरा भाई. एक दिन मैं रिकी पोंटिंग बनने की कोशिश करता था, अगले दिन मैं कुमार संगकार या ब्रायन लारा बनने की कोशिश करता था और दिखावा करता था कि मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टेस्ट मैचों में शतक बना रहा हूं."

रूट ने आगे कहा, "आप जानते हैं कि इन लोगों के साथ एक ही लिस्ट में अपना नाम आना में उल्लेख किया जाना भी थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए यह बहुत अच्छा है."