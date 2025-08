IND vs ENG 5th Test: "आत्मसमर्पण नहीं करेंगे..." ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की रोमांचक जीत के बाद गौतम गंभीर का

Gautam Gambhir Reaction on Team India Oval Win: ओवल टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए चार विकेट चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड को सीरीज जीतने के लिए 35 रन बनाने थे. कइयों को भरोसा नहीं था कि भारतीय टीम इस मुकाम से मैच जीत लेगी लेकिन मोहम्मद सिराज कुछ और सोचकर आये थे और उन्होंने वह कर दिखाया जो क्रिकेटप्रेमी बरसों तक याद रखेंगे. सिराज ने चार में से तीन विकेट चटकाकर भारत को छह रन से चमत्कारिक जीत और सीरीज में बराबरी दिलाई. इसके साथ ही पिछले कुछ अर्से की सबसे कड़ी और नाटकीय सीरीद में से एक का शानदार अंत हुआ.

मैच के आखिरी दिन सुबह अपने फोन पर 'बिलीव' इमोजी वॉलपेपर लगाने वाले सिराज ने 30.1 ओवर में 104 रन देकर पांच विकेट लिये. दूसरे छोर पर प्रसिद्ध कृष्णा (126 रन पर चार विकेट) ने भी उनका साथ बखूबी निभाया और अंतत: इंग्लैंड की टीम 374 रन के लक्ष्य से दूर रह गई और भारत ने पांच मैच की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी.

भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर का भी रिएक्शन सामने आया है. गंभीर ने एक्स पर लिखा,"हम कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे.शाबाश लड़कों."

We'll win some, we'll lose some…. but we'll NEVER surrender! 🇮🇳 Well done boys! pic.twitter.com/lZ5pk4C4A5