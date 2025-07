IND vs ENG: विश्व क्रिकेट का इकलौता बल्लेबाज जिसने मैनचेस्टर में ठोका तिहरा शतक, कहलाता था विश्व क्रिकेट का 'रक्षक'

Bob Simpson: भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर (IND vs ENG, 4th Test Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टेस्ट सीरीज का चौथा मैच खेला जाना है. टेस्ट इतिहास में बॉब सिंपसन (Bob Simpson record in Manchester) ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम इस मैदान पर तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और कोच, दोनों ही रूपों में, सिंपसन बेहद सफल रहे और टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले गए. 1970 के दशक में एक कमज़ोर टीम का नेतृत्व करने के लिए संन्यास से वापसी करने के उनके कार्य के लिए उन्हें अक्सर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का 'रक्षक' माना जाता है.

आइए, इस मुकाबले में बारे में विस्तार से जानते हैं. 23-28 जुलाई 1964 को यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉब सिंपसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया.

बॉब सिंपसन, बिल लॉरी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 201 रन की साझेदारी की. बिल लॉरी 313 गेंदों में 106 रन बनाकर आउट हुए.हालांकि, सिंपसन दूसरे छोर पर खूंटा जमाए रहे. बॉब सिंपसन ने ब्रायन बूथ (98) के साथ पांचवें विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 600 के पार पहुंचा दिया. (Bob Simpson - 311 in Manchester, 1964)

सिंपसन ने 743 गेंदों का सामना करते हुए 311 रन की पारी खेली. सिंपसन ने 762 मिनट बल्लेबाजी की। इस दौरान उनके बल्ले से एक छक्का और 23 चौके निकले. सिंपसन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने 656/8 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की.

विपक्षी टीम की ओर से जॉन प्राइस ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए, जबकि फ्रेड रम्सी और टॉम कार्टराईट ने दो-दो विकेट चटकाए. इसके जवाब में, इंग्लैंड 15 के स्कोर पर जॉन एडरिच (6) का विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से कप्तान टेड डेक्सटर ने सलामी बल्लेबाज ज्योफ बॉयकॉट के साथ दूसरे विकेट के लिए 111 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला.

ज्योफ बॉयकॉट 58 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. इसके बाद कप्तान ने केन बैरिंगटन के साथ तीसरे विकेट के लिए 246 रन की साझेदारी की. डेक्सटर 174 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बैरिंगटन ने 256 रन की पारी खेली. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 611 रन बनाए। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्राहम मैकेंजी ने सर्वाधिक सात शिकार किए, जबकि टॉम वीवर्स ने शेष तीन विकेट निकाले. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में दो ओवर खेले, जिसमें कोई विकेट गंवाए बगैर चार रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

मैनचेस्टर में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज (High scores in Tests at ENG: Old Trafford, Manchester)

बॉब सिंपसन- 311 vs इंग्लैंड, 1964

केन बैरिंगटन- 256 vs ऑस्ट्रेलिया, 1964

जो रूट- 254 vs पाकिस्तान, 2016

गॉर्डन ग्रीनिज- 223 vs इंग्लैंड, 1984

स्टीव स्मिथ- 211 vs इंग्लैंड, 2019 (High scores in Tests at Manchester)

ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी और बन गए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के रक्षक

हार्वे और एलन डेविडसन के संन्यास और रिची बेनो के चोटिल होने के बाद, सिम्पसन ने 1963-64 में मेलबर्न में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी की. सीरीज के अंत में, बेनो ने संन्यास ले लिया और सिम्पसन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया. उस समय तक सिम्पसन ने 23 टेस्ट मैचों में 32.78 की औसत से केवल 1,246 रन बनाए थे और 39.40 की औसत से 22 विकेट लिए थे और एक भी शतक नहीं लगाया था. उन्होंने अपने करियर के बाकी सभी 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की.