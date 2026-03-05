IND vs ENG 2nd Semi-Final: अब इस 'माइनस स्कोर' से शुरू करेंगे हैरी ब्रूक, संजू सैमसन ने कर दिया मोटा अंतर, भारी न पड़ जाए इंग्लैंड को

विज्ञापन
India vs England, 2nd Semi-Final: बड़े मुकाबलों में अंतर पैदा करने के लिए जो मोटी लकरी खींचनी होती है, संजू ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कुछ ऐसा ही कर दिखाया

ICC Men's T20 World Cup 2026:
T20 World Cup 2026: बड़े मंच का खिलाड़ी वही होता है,जो बड़े मौकों पर अपना स्तर ऊंचा करते हुए टीम के काम आता है. और  हाल ही में 'अघोषित क्वार्टरफाइनल' में विंडीज के खिलाफ संजू सैमसन (Sanju Samson) के कारनामे की गूंज कम भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को इस बल्लेबाज ने एक और करो या मरो की जंग में इंग्लैंड (India vs England) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडिमय में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुाकबले में फिर से कुछ ऐसा कर दिया. संजू ने वह कर दिया, जो इंग्लैंड को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. और इसकी सब से बड़ी वजह बने संजू सैमसन (Sanju Samson), जिन्होंने ऐसी पारी खेली, जो मैच के परिणाम पर बड़ा अंतर पैदा कर सकती है. 

फिर निकला संजू के बल्ले से संगीत!

बैटिंग का न्योता दिए जाने के बाद संजू ने कुछ गेंद खेलने के बाद बल्ले से ठीक वैसा ही संगीत निकाला, जैसा विंडीज के खिलाफ पिछले मैच में निकाला. था. शुरुआत संजू ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी जोफ्रा आर्चर के फेंके पारी के पहले ओवर की तीसरी गेंद से ही कर दी थी. पहले चौका और फिर छक्का. और एक बार जो 'सुर' लगा, वह पूरी पारी में बस एक ही बार टूटता दिखाई पड़ा. और इस एक बार को छोड़कर संजू ने अंग्रेज बॉलरों का बुरी तरह बैंड  बजा दिया. 

