IND vs ENG 1st test: 'निराश न हों साईं, इन 6 भारतीयों ने खराब शुरुआत के बाद छोड़ी गहरी छाप', सोशल मीडिया ने बढ़ाया हौसला

Sai Sudharsan duck: यही क्रिकेट है! जो सोचते हैं, वह नहीं होता और जो नहीं सोचते, वह हो जाता है. किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पिछले दिनों आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेन्ज कैप हासिल करने वाले और भविष्य के सुपरस्टार कहे जा रहे साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) के टेस्ट करियर का ऐसा आगाज होगा. हेडिग्ले में शुक्रवार को साई सिर्फ तीन गेंद खेलने के बाद ऐसे अंदाज में आउट हुए जिसके बारे में शायद ही किसी ने दूर-दूर तक सोचा हो. लेकिन ऐसी गेंदों पर भी विकेट बॉलरों को मिल जाते हैं. बहरहाल, इस खराब आगाज के बाद साई को यह एहसास जरूर हो गया होगा कि व्हाइट और रेड-बॉल की दुनिया कितनी जुदा है. साई सुदर्शन खाता भी नहीं खोल सके. लेकिन उनसे पहले छह दिग्गज भारतीय ऐसे रहे, जिनका टेस्ट करियर का आगाज शून्य के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने इसके बाद छाप ही नहीं, बल्कि गहरी छाप छोड़ी है.

Sai Sudarshan Debut vs England🥲 #INDvsENG pic.twitter.com/iAAxQfy3zD — A D V A I T H (@advaithspeaks) June 20, 2025

सचिन सहित इन 6 ने छोड़ी गहरी छाप

साई से पहले सचिन के अलावा भारतीय क्रिकेट के 5 दिग्गज और रहे, जिन्होंने टेस्ट करियर का आगाज शून्य के साथ किया. सचिन के अलावा ये खिलाड़ी दिग्गज पूर्व कप्तान एमएस धोनी, सुरेश रैना, वीवीएसल लक्ष्मण, शिखर धवन और केएल राहुल. लेकिन इन दिग्गजों ने खराब आगाज के बाद क्या हासिल किया, यह पूरी दुनिया के सामने है. और साई को भी इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया भी उनका पुरजोर समर्थन कर रहा है, सराहना कर रहा है.

एक डक ही नहीं, बल्कि चंद डक भी किसी का संपूर्ण करिय बयां नहीं करता. श्रीलंका के पूर्व ओपनर अटापट्टू का उदाहरण हमारे सामने है

ऐसे पलों को भुला देने में ही भलाई है, लेकिन सबक लेने के लिए यह पल भी बहुत ही अहम हैं

A debut to forget for Sai Sudharsan. Hopefully something special in the 2nd innings. pic.twitter.com/cim7nJef42 — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) June 20, 2025

दो राय नहीं कि उनके चाहने वालों को तो बहुत ही ज्यादा निराशा हुई है

On his debut, Sai Sudharsan disappointed all his fans and Indian viewers with a golden duck.



Lunch Break

India 92/2 in 25.4 overs

Yashaswi Jaiswal 42*

Kl Rahul 42

Sai Sudarshan Golden Duck

Ben Stokes and Carse took one wicket each.#INDvsENG pic.twitter.com/iSKOJXGSNb — Tanuj (@Tanujkaswan) June 20, 2025