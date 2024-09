Ind vs Ban 1st Test: अश्विन "ऐतिहासिक शतक" के मुहाने पर, कोई भी भारतीय 92 साल के इतिहास में अंजाम नहीं दे सका

Ashwin is one the verge of creating history: टेस्ट सीरीज से पहले चर्चा थी कि हाल ही में पाकिस्तान को 2-0 से धूल चटाने वाली बांग्लादेश टीम इंडिया को खासा चैलेंज देगी. उसके ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज के चर्चे थे, लेकिन मैच के चौथे दिन रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने बांग्लादेशियों को आइना दिखाना दिया. अश्विन ने दूसरी पारी में छह विकेट चटकाते हुए बांग्लादेश को 280 रनों से बहुत ही शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर कर दिया. भारत की पहली पारी में संकट के समय 113 रन की शतकीय पारी के साथ पहले बल्ले और बाद में गेंद से मेहमानों के लिए काल बन गए. कुल मिलाकर पहले टेस्ट में अश्विन ने कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन दिग्गज अनिल कुंबले का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे तोड़ने में आने वाले समय में अगली पीढ़ी से पसीने छूट जाएंगे.

इस स्पेशल शतक से अश्विन बस एक विकेट दूर

अश्विन ने चौथी पारी में छह विकेट चटकाए, तो इस प्रदर्शन से इस पारी में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए. उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज अनिल कुंबले के नाम पर था. कुंबले ने चौथी पारी में 94 विकेट अपने खाते में जमा किए हुए थे. उनके बाद दिवंगत पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी (60) और इशांत शर्मा और रवींद्र जडेजा का संयुक्त रूप से चौथा नंबर आता है, जिन्होंने चौथी पारी में 54 विकेट चटकाए हैं. जाहिर है कि यहां से पेसर तो छोड़िए, किसी भी भारतीय स्पिनर को चौथी पारी में अश्विन को पीछे छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा. यह रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, कब टूटेगा, इसका जवाब समय ही देगा, लेकिन जो बात एकदम दीवार पर साफ लिखी है, वह यह है कि अश्विन का "स्पेशल शतक" बस समझो बन ही गया है. उन्हें बस एक विकेट भल लेना है.

करियर के सबसे यादगार मैचों से एक बन गया

इसमें कोई दो राय नहीं कि खत्म हुआ बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच अश्विन ही नहीं, करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत ही यादगार बन गया. अश्विन ने इस टेस्ट में 113 रन की पारी खेली, तो जहां पहली पारी में गेंद से उनका सूखा रहा था, तो इसकी सारी कसर उन्होंने दूसरी पारी में छह विकेट लेकर पूरी कर दी. निश्चित तौर पर दूर-दूर तक प्लयेर ऑफ द मैच के लिए उनका किसी से भी मुकाबला नहीं था.



