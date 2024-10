"इन्हें बाहर निकालो", महिला टीम के कोच पर मांजरेकर ने की यह टिप्पणी, तो बुरी तरह भड़के फैंस

कमेंट्री बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. और अगर आता भी है, तो इससे न्याय करना एक दूसरी बात. जरा कोई पूर्व दिग्गज और कमेंट्री में सालों से अच्छी तरह से पैर जमा चुके पूर्व दिग्गज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) से जरा कोई पूछे. यूएई में खेले जा रहे शुक्रवार को महिला टी20 विश्व कप (women T20 World Cup 2024) में शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान मांजरेकर की जुबां थोड़ी क्या फिसली कि वह सोशल मीडिया के कोपभाजन का शिकार हो गए.

मैच के दौरान मांजरेकर ने कहा, उन्हें नॉर्थ-इंडिया से आने वाले खिलाड़ियों के बारे में गहरी जानकारी नहीं है", मांजरेकर ने यह बात वीमेन टीम के कोचिंग स्टॉफ के के बारे में कही. दरअसल साथी कमेंटेटर ने पंजाब के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और महिला टीम के फील्डिंग कोच मुनीष बाली को लेकर सवाल किया था. इस पर मांजरेकर ने जवाब देते हुए कहा कि वह उन्हें नहीं पहचानते हैं. और मांजरेकर का यह कहना भर था कि देखते ही देखते उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और फैंस को मांजरेकर की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. फैंस उन्हें पानी पी-पीककर कोस रहे हैं.

मांजरेकर को लेकर फैंस की अलग-अलग भावनाए हैं. और कुछ फैंस ने अपनी मनोस्थिति प्रकट करने के लिए मीम्स का भी सहारा लिया है

ऐसी पोस्टों का अंत नहीं है. लगातार भारतीय ऐसे कमेंट कर रहे हैं

अब इस सवाल का जवाब तो मांजरकेर ही दे सकते हैं

