IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, इन दो युवा चेहरों को मौका देकर चौंकाया

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय दल का ऐलान किया है. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम में जोश इंग्लिस और नाथन मैकस्वीनी को जगह मिली है. चयनकर्ताओं ने इस दो नए चेहरों को जगह देकर सबको चौंका दिया है. नाथन मैकस्वीनी को जगह मिलने का मतलब है कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं.

नाथन मैकस्वीनी ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ओपनिंग पोजिशन के लिए उस्मान ख्वाजा को पछाड़ दिया है. जबकि जोश इंगलिस को 13 खिलाड़ियों की टीम में रिजर्व बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. नाथन मैकस्वीनी का भारत ए के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं पाए. जहां उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहली बार ओपनिंग करते हुए 14 और 25 रन बनाए. नाथन मैकस्वीनी को मार्कस हैरिस जैसे विशेषज्ञ बल्लेबाजों पर तरजीह दी गई है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैकस्वीनी का औसत 34 मैचों में छह शतकों के साथ 38.16 है, लेकिन पिछले दो सालों में यह औसत बढ़कर 43.44 हो गया है और उनके सभी शतक उसी अवधि के दौरान आए हैं. चयनकर्ता उनसे काफी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने मैकस्वीनी को ऑस्ट्रेलिया ए की कप्तानी सौंपने का फैसला लिया. इसके बाद मैकस्वीनी ने अपने राज्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था.

बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाना है. पहले मैच में अभी करीब 12 दिन शेष हैं, लेकिन पर्थ टेस्ट के लिए मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. कंगारू टीम की अगुवाई अनुभवी कप्तान पैट कमिंस करेंगे. इसके अलावा पहले टेस्ट के लिए टीम में चार तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है. जिसमें कैप्टन के अलावा मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड का नाम शामिल है.

पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिच मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क

