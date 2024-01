सरफराज खान के टेस्ट टीम में शामिल किए जाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसे किया रिएक्ट, वायरल हुआ रिएक्शन

Sarfaraz Khan को लेकर बोले पाकिस्तानी क्रिकेटर

Imam-ul-Haq on Sarfaraz Khan's Maiden Test Call-Up: आखिरकार सरफराज खान (Sarfaraz Khan IND vs ENG Test) को टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट (IND vs ENG 2n Test) के लिए केएल राहुल और जडेजा (Ravindra Jadeja and KL Rahul) उपलब्ध नहीं है जिसके बाद सरफराज को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. टेस्ट टीम में सरफराज के शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी इसपर रिएक्ट किया है और सरफराज को बधाई दी है. इमाम उल हक ( Imam-ul-Haq react on Sarfaraz Khan) ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर सरफराज को बधाई दी. इमाम ने अपने पोस्ट में लिखा, "बधाई हो भाई, आपके लिए काफी खुश हूं". इमाम उल हक का यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.