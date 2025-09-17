Asia Cup 2025: 'भारत खिताब जीता तो...' सूर्यकुमार यादव ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे ट्रॉफी

विज्ञापन
Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव ने भी साफ़ कर दिया है कि अगर टीम फ़ाइनल में जीतती है, तो वह नहीं चाहते कि नक़वी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, भारत को एशिया कप ट्रॉफी दें. यह संदेश एसीसी को भी दे दिया गया है. 

  • एशिया कप 2025 के मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि यह कदम पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए था
  • यदि भारत एशिया कप जीतता है तो सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी के पास नहीं जाएंगे.
Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 (India vs Pakistan, Asia Cup 2025)  में 14 सितंबर को दुबई में खेला गया मुकाबला चर्चा में बना हुआ है.  वजह है भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना. इस बात को लेकर पाकिस्तानी बोर्ड ने काफी बवाल मचाया हुआ है. 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हम पहलगाम पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे. हम यह बताना चाहते थे कि भारतीय क्रिकेट भी उन उन पीड़ितों के साथ खड़ी है. वहीं, अब हैंडशेक विवाद (Not Handshake Row)  के बाद भारतीय टीम को लेकर बड़ी बात सामने आई है. 

खिताब भारत जीता तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं जांएंगे सूर्यकुमार यादव

सूत्रों के हवाले से NDTV को पता चला है कि यदि भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीतने में सफल रहती है तो टीम इंडिया के कप्तान एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं जांएंगे. 

सूर्यकुमार यादव ने भी साफ़ कर दिया है कि अगर टीम फ़ाइनल में जीतती है, तो वह नहीं चाहते कि नक़वी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, भारत को एशिया कप ट्रॉफी दें. यह संदेश एसीसी को भी दे दिया गया है. दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार, नक़वी मैदान पर अचानक 'हाथ न मिलाने' के फ़ैसले से नाराज़ थे. अगर प्रोटोकॉल पहले से तय हो, तो वह उससे सहमत हैं.  

जहां तक एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के पीसीबी के अनुरोध का सवाल है, आईसीसी ने रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान vs यूएई मैच का प्रभारी बनाने पर सहमति जताई है. हालांकि, पाइक्रॉफ्ट के बाद के चरणों में पाकिस्तान के मैचों में अंपायरिंग करने पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है. 

मौजूदा स्थिति अभी सुलझने से बहुत दूर . मोहसिन नकवी की ओर से एक घोषणा किए जाने की उम्मीद है जिससे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की निरंतर भागीदारी की पुष्टि हो सकती है.

