New Zealand vs Sri Lanka: बेंगलुरु  की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

New Zealand vs Sri Lanka Head-to-head in ODIs

वनडे में दोनों टीमों के बीच 101 मैच हुए हैं जिसमें न्यूजीलैंड को 51 मैचों में जीत मिली है तो वहीं श्रीलंका को 41 मैचों में जीत नसीब हुई है. दोनों टीमों के बीच 8 मैच ऐसे रहे हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है. एक मै टाई पर समाप्त हुआ है.

New Zealand vs Sri Lanka Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कुल 11 मैच हुए हैं जिसमें कीवी टीम को 5 मैचों में जीत और श्रीलंका को 6 मौके पर जीत मिली है.

न्यूजीलैंड संभावित XI (New Zealand Probable XI)

डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट

श्रीलंका XI (Sri Lanka Probable XI)

पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर/कप्तान), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, कासुन राजिथा, दिलशान मदुशंका

पिच रिपोर्ट New Zealand vs Sri Lanka, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru )

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच यह मैच M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है. पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि बारिश की वजह से DLS के तहत पाकिस्तान मैच जीतने में सफल रहा था. इस पिच पर तेज गेंदबाज अपनी गति में बदलाव कर विकेट हासिल कर सकते हैं. स्पिनर्स के लिए इस पिच पर ज्यादा मौके नहीं बनते हैं.

M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru का वनडे रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक कुल 29 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 12 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 14 मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

New Zealand vs Sri Lanka, मौसम New Zealand vs Sri Lanka, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru)

बेंगलुरु में आज भी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है. बारिश की 70 प्रतिशत संभावना है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री तापमान की संभावनाएं व्यक्त की गई है. दोपहर के समय बेंगलुरु में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम बाद में बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वहीं श्रीलंकाई टीम का परफॉर्मेंस औसत रहा है. हालांकि कीवी टीम को पिछले 4 मैचों में हार मिली है. ऐसे में यहां श्रीलंकाई टीम के पास दबाव बनाकर मैच जीतने का मौका होगा. कीवी टीम इस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. 50/50 फीसदी चांस के साथ यह मैच खेला जाएगा. बारिश पर भी नजर रहेगी.