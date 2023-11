England vs Pakistan: कोलकाता की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

दरअसल, न्यूजीलैंड ने अपना आखिरी लीग मैच श्रीलंका से जीत लिया है जिससे कीवी टीम पाकिस्तान से आगे निकल गई है. न्यूजीलैंड ने 23 ओवर में मैच को जीत लिया था जिससे उनका नेट रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है. अब यदि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से आगे निकलता है तो हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और वह भी चमत्कारिक जीत.

England vs Pakistan (England vs Pakistan Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच वनडे में केवल 91 मैच हुए हैं जिसमें इंग्लैंड को 56 मैचों में जीत मिली है तो वहीं, पाकिस्तान 32 मैच जीतने में सफल रहा है. 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं आया है.

England vs Pakistan Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में England vs Pakistan के बीच 10 मैच हुए हैं जिसमें इंग्लैंड को 4 मैचों में जीत और पाकिस्तान को 5 मैचों में जीत मिली है. एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ है.

पाकिस्तान संभावित XI (Pakistan Probable XI)

फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, उसामा मीर/हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ

England XI (England Probable XI)

जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, जोस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल राशिद, गस एटकिंसन

पिच रिपोर्ट England vs Pakistan, Eden Gardens, Kolkata)

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच यह मैच ईडन गॉर्डन में खेला जाने वाला है. यहां की पिच पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं, लेकिन इस बार इस पिच पर स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच में स्पिनर जडेजा ने 5 विकेट निकाले थे. ऐसे में आज भी इस पिच पर स्पिनर्स का कमाल देखने को मिल सकता है. पिच पर गेंद फंसकर आ रही है. ऐसे में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा.

Eden Gardens, Kolkata का वनडे रिकॉर्ड (Eden Gardens, Kolkata ODI Stats)

इस मैदान पर अबतक कुल 38 वनड मैच खेले गए हैं जिसमें 22 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को जीत मिली है तो वहीं, 15 बार चेज करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी टीम.

England vs Pakistan, मौसम England vs Pakistan, kolkata Weather update)

कोलकाता में आज मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूमतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावनाएं जताई गई है. मैच का पूरा मजा फैन्स ले पाएंगे.

England vs Pakistan Prediction: इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है. हालांकि पिछले मैच में इंग्लैंड को जीत मिली थी. दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए यह मैच काफी अहम है हालांकि कोई चमत्कार ही पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता है. दूसरी ओर चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड को यह मैच हर हाल में जीतना है. उम्मीद की जा रही है कि मैच बराबरी की टक्कर वाला होगा.