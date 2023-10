Netherlands vs Bangladesh: कोलकाता की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: World Cup 2023: पाकिस्तान समेत इन 6 टीमों के लिए बंद हुए सेमीफाइनल के दरवाजे? जानिए क्या है पूरा गणित

बांग्लादेश vs नीदरलैंड्स (Bangladesh vs Netherlands Head-to-head)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 2 मैच हुए हैं जिसमें सभी 1 मैच बांग्लादेश और एक मैच में नीदरलैंड्स की टीम को जीत मिली है. दोनों टीमें 2011 में ही एक दूसरे के खिलाफ खेली थी. उसके बाद से दोनों टीमों के बीच मुकाबला नहीं हुआ है.

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश vs नीदरलैंड्स (Bangladesh vs Netherlands HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश vs नीदरलैंड्स के बीच 1 मैच हुए हैं जिसमें बांग्लादेश को जीत मिली थी. 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया था.

बांग्लादेश संभावित XI (Australia Probable XI)

तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शान्तो, शाकिब अल हसन (कप्तान), मेहदी हसन मिराज, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमुदुल्लाह, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद

Netherlands संभावित XI (Netherlands Probable XI)

विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ'डॉउड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, तेजा निदामानुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान, विकेटकीपर), साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन

पिच रिपोर्ट (Bangladesh vs Netherlands pitch report Eden Gardens, Kolkata )

कोलकाता के ईडन गॉर्डन में आज बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.

ईडन गॉर्डन की पिच बल्लेबाजों को काफी पसंद आती है. यहां काफी रन बनते हैं. मैच के शुरूआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है लेकिन कुल मिलाकर इस मैदान की पिच को बल्लेबाजों के लिए माकुल माना जाता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

Bangladesh Vs Netherlands मौसम Update (Bangladesh Vs Netherlands weather Update)

कोलकाता में आजदिन का ताममान 22 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. आजके दिन कोलकाता में बारिश की संभावना न के बराबर है. हालांकि खिलाड़ियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है.