आखिर क्यों PCB के अधिकारियों को अवॉर्ड सेरेमनी में मंच पर नहीं मिली जगह? रिपोर्ट में हुआ ये दावा

ICC Will not Give Official Clarification to PCB: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के समापन समारोह के दौरान कथित उपेक्षा पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से कोई 'आधिकारिक स्पष्टीकरण' मिलने की संभावना नहीं है. भारत ने रविवार को खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता. यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट निदेशक सुमैर अहमद को फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मंच पर नहीं बुलाया गया.

पीसीबी के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा,"हमने आईसीसी के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि जो कुछ हुआ वह हमें स्वीकार्य नहीं है." हालांकि आईसीसी सूत्रों के अनुसार पीसीबी को कोई औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा.

आईसीसी सूत्र ने कहा,"अगर पीसीबी के अधिकारी देखें तो आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योफ अलार्डिस भी मंच पर मौजूद नहीं थे. इसका कारण प्रोटोकॉल है." सूत्र ने कहा,"सुमैर अहमद पीसीबी के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी नहीं. कृपया यह भी देखें कि टूर्नामेंट निदेशक प्रस्तुति के लिए कब मंच पर थे? "

आईसीसी के एक सूत्र ने कहा,"हम एक उदाहरण दे सकते हैं. आईसीसी के संचालन और संचार के नए प्रमुख गौरव सक्सेना एक समय दुबई में एशिया कप के टूर्नामेंट निदेशक थे. क्या वह समापन समारोह के लिए मंच पर मौजूद थे." भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भारतीय खिलाड़ियों को सफेद जैकेट और मैच अधिकारियों को पदक प्रदान किए जबकि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कप्तान रोहित शर्मा को ट्रॉफी सौंपी और विजेताओं को पदक दिए.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ रोजर ट्वोज भी मंच पर मौजूद थे. पीसीबी अधिकारी ने कहा,"फाइनल मैच के बाद प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे सीओओ और टूर्नामेंट निदेशक को मंच पर नहीं बुलाने के लिए जो कारण बताए जा रहे हैं, वे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते. हम औपचारिक स्पष्टीकरण या माफी का इंतजार कर रहे हैं." अधिकारी ने कहा,"हम मेजबान देश के रूप में पाकिस्तान की भूमिका के प्रति इस घोर उपेक्षा से स्तब्ध हैं."

उन्होंने कहा कि पीसीबी ने पुरस्कार वितरण समारोह के लिए दुबई में सुमैर अहमद की मौजूदगी के बारे में आईसीसी को पहले ही सूचित कर दिया था और उन्होंने भारत की जीत के बाद जय शाह और बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी.

अधिकारी ने कहा,"यह स्पष्टीकरण देना कि आईसीसी केवल सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिवों को ही समारोह के लिए आमंत्रित करता है, बिलकुल अतार्किक है." उन्होंने कहा,"हम एक पूर्ण सार्वजनिक स्पष्टीकरण और आश्वासन चाहते हैं कि इस तरह का पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार फिर से नहीं होगा या हम इस मामले को संचालन बोर्ड के समक्ष रखेंगे."

