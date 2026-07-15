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ICC ODI Ranking: 'प्रिंस' से 'किंग' बनने की राह पर गिल, 12 अंक और उनके सिर पर सज जाएगा नंबर-1 का ताज

शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बनने से केवल 12 स्थान पीछे हैं. फिलहाल पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिचेल का कब्जा है. वहीं गिल दूसरे स्थान पर काबिज हैं.

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ICC ODI Ranking: 'प्रिंस' से 'किंग' बनने की राह पर गिल, 12 अंक और उनके सिर पर सज जाएगा नंबर-1 का ताज
शुभमन गिल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) वनडे फॉर्मेट में नंबर वन बल्लेबाज बनने के और करीब पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 80 रन की पारी खेलने वाले गिल नंबर वन बनने से 12 स्थान पीछे हैं. फिलहाल वह दूसरे स्थान पर हैं. वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिचेल पहले स्थान पर हैं. भारत के विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान पांचवें स्थान पर हैं.

वेस्टइंडीज के शाई होप छठे और पाकिस्तान के बाबर आजम सातवें स्थान पर हैं. होप को एक स्थान का फायदा हुआ है, जबकि बाबर आजम को एक स्थान का घाटा हुआ है. आयरलैंड के हैरी टैक्टर आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलांका नौवें और श्रीलंका के कुसाल मेंडिस दसवें स्थान पर हैं. मेंडिस को 2 स्थान का फायदा हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें और इंग्लैंड के जो रूट 6 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर आ गए हैं.

वनडे फॉर्मेट के शीर्ष 5 गेंदबाजों में पहले स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के अबरार अहमद, तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज, चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और पांचवें स्थान पर इंग्लैंड के महिश तिक्षाणा हैं. 

इंग्लैंड के आदिल रशीद छठे, न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर तीन स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर हैं. भारत के कुलदीप यादव आठवें, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी नौवें और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज क्रमशः आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर हैं.

तीनों को 1-1 स्थान का घाटा हुआ है. बांग्लादेश के शोरिफुल इस्लाम 6 स्थान की छलांग लगाते हुए 15वें और वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती 6 स्थान की छलांग लगाते हुए 16वें स्थान पर हैं.

968 दिन बाद वनडे फॉर्मेट में वापसी करने वाले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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