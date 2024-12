ZIM vs PAK: आखिरी ओवर का रोमांच, 6 गेंद पर चाहिए थे 12 रन , सासें थम गई थी, फिर जिम्बाब्वे ने ऐसे पलटी किस्मत, Video

Zimbabwe vs Pakistan, 3rd T20I: तीसरे और आखिरी टी-20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 2 विकेट से हरा दिया. इस तरह से पाकिस्तान का क्लिन स्वीप करने का सपना टूट गया ,पाकिस्तान ने पहले दो टी-20 मैच जीते थे और उम्मीद कर रही थी कि तीसरा मैच जीतकर जिम्बाब्वे का पूर्ण सफाया करेगी. लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया. क्योंकि आखिरी ओवर में टिनोटेंडा मापोसा ने कमाल का खेल दिखाकर मेजबान टीम को 133 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जिम्बाब्वे को सीरीज में क्लिन स्वीप का सामना नहीं करना पडे़गा.

मैच की बात करें तो पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 132 रन बनाए थे. जिसके बाद जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी करने उतरी. एक समय 19 ओवर में जिम्बाब्वे ने 7 विकेट पर 121 रन बना लिए थे. ऐसे में जिम्बाब्वे को आखिरी 6 गेंद पर 12 रनों की दरकार थी. क्रीज पर टिनोटेंडा मापोसा औऱ ताशिंगा मुसेकिवा मौजूद थे. पाकिस्तान की ओर से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जहानदाद खान को दी गई.

पहली गेंद - टिनोटेंडा मापोसा ने चौका जमाकर रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया. (4)

दूसरी गेंद- टिनोटेंडा मापोसा ने इस बार छक्का लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया था. (6)

लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. क्रिकेट में अक्सर ऐसे कारनामे होते हैं, जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है.इस आखिरी ओवर में भी कुछ ऐसा ही हुआ. अब 4 गेंद पर जिम्बाब्वे को केवल 2 रनों की दरकार थी. जिम्बाब्वे को जीत सामने दिख रही थी. पाकिस्तान की जीत की उम्मीद खत्म हो गई थी.

तीसरी गेंद - टिनोटेंडा मापोसा ने एक रन लिया और स्ट्राइक ताशिंगा मुसेकिवा को दे दी. (1)

चौथी गेंद- ताशिंगा मुसेकिवा आउट, जहानदाद खान ने मुसेकिवा को आउट कर एक बार फिर मैच में रोमांच ला दिया. पाकिस्तान फिर से जीत की उम्मीद देखने लगा. अब सासें थम गई थी.

2 गेंद पर 1 रन चाहिए थे.. थम गई थी सांसे ... नए आए बल्लेबाज दबाव में दिख रहे थे, पाकिस्तानी गेंदबाज के पास मौका था लेकिन किस्मत इस बार जिम्बाब्वे के साथ थी.

पांचवीं गेंद - रिचर्ड न्गारावा ने ड्राइव किया और गेंद दूसरे छोर पर स्टंप्स से टकराई, उछलकर दूर चली गई, इस बीच उन्होंने सिंगल लेकर जिम्बाब्वे को रोमांचक जीत दिला दी.

पाकिस्तान को मायूसी हाथ लगी. जिम्बाब्वे दो विकेट से मैच जीतने में सफल रहा. जिम्बाब्वे ओपनर बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

12 runs needed off six deliveries 👀



Here's how Zimbabwe clinched a last-over thriller against Pakistan in the final T20I 👇 #ZIMvPAK pic.twitter.com/AjuOQeLtO2