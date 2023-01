'एक अचूक फॉर्मूला..', ऑस्ट्रेलियाई टीम कैसे जीत सकती है भारत में टेस्ट मैच, पूर्व कोच ने बताया

भारत में कैसे जीत सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, पूर्व कोच ने दिया फॉर्मूला

How to win in India: ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. फरवरी में यह सीरीज (IND vs AUS Test Series) शुरू होगा. भारत के खिलाफ भारत में टेस्ट मैच खेलना और जीतना किसी भी विदेशी टीम के लिए मुश्किल होता है. यकीनन इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को भारत में कड़ी टक्कर मिलने वाली है. ऐसे में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच लेहमन (Darren Lehmann) ने कंगारू टीम को टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने का फॉर्मूला दिया है. दरअसल, आईसीसी के वेबसाइट पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच ने टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत में जीतने को लेकर खास सलाह दी है.